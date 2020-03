Pâques : un œuf en chocolat zéro carbone... C'est possible

publié le 02/03/2020 à 08:01

Pâques ce sera le 12 avril. Mais certains commencent déjà à faire leurs courses et acheter les œufs. Et parmi les poules et les lapins en chocolat, se trouve un œuf 100% "décarboné", c'est-à-dire qui ne contribue pas au réchauffement climatique. Car le cacao vient de loin, et fait des kilomètres de transport avant d'être consommé.

S'il ne faut pas s’empêcher de se faire plaisir, il faut tout de même être alerte sur l’impact que peuvent avoir certains produits de consommation sur l’environnement. Et certaines entreprises parviennent à réduire cet impact.

L'œuf en chocolat émet du carbone. Pour fabriquer 100 g de chocolat, on produit en moyenne 1 à 2 kg de carbone. Selon l'Agence de l’environnement, les ventes à Pâques l’an dernier ont représenté 80.000 tonnes de carbone. Ce n'est pas énorme, mais si on met bout-à-bout les impacts de tout ce que nous mangeons, le bilan est conséquent. Pour la planète, il est donc préférable de se tourner vers des entreprises qui réfléchissent et modifient leur fabrication pour atténuer les émissions.

Un œuf de Pâques, "zéro carbone"

La société Alter Eco fait du commerce équitable et a mis à la vente un œuf zéro carbone.

Leur cacao vient du Pérou, mais les émissions sont compensées. C’est-à-dire qu’une petite partie du prix de l’œuf va servir à financer du reboisement.

Il faut tout de même se méfier de la compensation car parfois, on a affaire à des projets farfelus permettant aux entreprises de s’acheter une bonne conscience. Dans le cas de cette marque, il s’agit de reboiser des plantations de cacao pour faire de l'agroforesterie. On va planter des arbres autour de cacaoyer qui vont avoir un rôle d’abord d’enrichir le sol, de faire de l’engrais et des arbres plus grands, qui vont faire de l’ombre aux plantations. Car beaucoup souffrent de la chaleur.

Les plantations s'amenuisent

Le reboisement est une question de survie car les plantations sont en train de s’épuiser. Si les marques veulent continuer à être approvisionnées en cacao, il faut désormais investir dans des plantations plus durables, comme l'agroforesterie.



Pour les consommateurs curieux et soucieux de l'impact écologique de leurs produits, l'ONG MigthyEarth a publié un classement des marques qui proposent des chocolats durables.