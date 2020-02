publié le 26/02/2020 à 13:00

Avec notre invitée la journaliste et chef de service au magazine Capital Claire Bader, on s’intéresse aux défis de l’industrie de la viande. Comment se défend-elle face aux attaques ? Comment se réinvente-t-elle ?

Pour garder leurs clients, les industriels du secteur se sont mis au travail. D’abord en tentant de réduire les risques sur la santé. Ainsi les fabricants de jambons et lardons suppriment de plus en plus les nitrites, qui ont un effet nocif lorsqu'ils entrent en contact avec le fer contenu dans la viande.

Dans le même temps, alors que l’élevage est un mode de production de plus en plus décrié, de nombreuses start-up ont flairé le filon et se lancent dans la production de steaks végétaux ou à base de viande cultivée in vitro.



Et pour les amateurs de viande plus traditionnelle mais qui se préoccupent du bien-être animal, les abattoirs cherchent eux aussi faire évoluer leurs pratiques, une urgence pour la filière après les multiples scandales des vidéos tournées par l’association L214. Même si les investissements pour améliorer le sort des animaux sont lourds, les professionnels espèrent ainsi se distinguer avec ce critère sur un marché européen très compétitif.

Les actions de l'association L214 ont-elles un impact sur la consommation de viande en France ? Combien d'abattoirs indépendants existent en France ? Comment les géants de la filière comptent-ils changer leurs méthodes d’abattage ? Le marché de la fausse viande est-il déjà important ? Qui travaille sur ces alternatives à la viande ? Quels sont les freins aujourd’hui ?

Notre invitée nous révélera les secrets du steak de demain qui devrait continuer à occuper une place importante dans notre assiette grâce aux évolutions importantes du secteur qui sont en cours.



