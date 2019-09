Problèmes de remboursement : vos recours

publié le 27/09/2019 à 09:20

Le cas d'Isabelle



Suite à des problèmes de fuite au niveau de sa toiture, Isabelle mandate un expert avec l’accord des quatre autres copropriétaires concernés. Le 22 novembre 2018, il signe un contrat qui prévoit le paiement d’un acompte de 50% immédiatement, et le solde le jour de l’expertise. Il y en a pour 1625 euros. Comme c’est plus simple pour elle, et 3 autres copropriétaires, ils paient directement 325 € chacun (1300 euros en tout, il ne manquait plus que les 325€ du 4e copropriétaire). Elle convient verbalement d’un rendez-vous pour l’expertise fin novembre, mais le jour J, l’expert se retrouve coincé dans les bouchons liés aux manifestations des gilets jaunes : le rendez-vous est reporté. Après ça, Isabelle n’a plus de nouvelles pendant des mois. Au début, elle s’inquiète. Puis, elle s’agace et lui envoie un texto pour lui faire part de son inquiétude étant donné les avis négatifs le concernant sur Google. Il le prend mal, et lui répond qu’il ne viendra pas. Il annule le contrat et promet le remboursement. C’était en avril. Depuis, il n’a toujours pas récupéré son argent.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr