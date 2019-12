Voiture HS : Comment se défendre

publié le 06/12/2019 à 09:20



Le cas de Martial



Martial est retraité. Le 22 août 2019, il achète un utilitaire d’occasion auprès d’un professionnel dans le but de réaliser des travaux lui-même sur sa propriété. Mais le véhicule manque de puissance et se déporte tout seul vers la droite. Pas de soucis pour le vendeur. Il explique qu’il fera tous les réglages. Rassuré, il règle 6500 € et repart au volant de l’utilitaire. Le professionnel s’engage bien par écrit à effectuer toutes les réparations d’ici le 30 septembre. Mais, comme le véhicule fait de plus en plus peur, Martial se rend tout de même avant dans un garage pour réaliser un diagnostic plus poussé. Et là, en lisant le devis, il tombe à la renverse. Freins, bougies, kit de distribution, climatisation, embrayage, boîte de vitesse, pneus… Tout y passe. A tel point que la note s’allongerait à 6095 € ! Dans ces conditions, hors de question de conserver cet utilitaire ! Il réclame instamment l’annulation de la vente. Après l’intervention d’un expert, il parvient enfin à un accord écrit le 15 novembre pour une reprise à hauteur de 6000€. Seulement, les jours passent et l’homme ne revient pas vers lui. .

