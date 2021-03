publié le 16/03/2021 à 09:47

La France a décidé de suspendre à son tour l'administration du vaccin AstraZeneca pendant au moins 24h, après une soixantaine de cas de thrombose déclarés en Europe, et en attendant l'avis de l'Agence européenne du médicament qui devrait intervenir ce jeudi.

L'AstraZeneca représente pourtant un quart des livraisons en vaccin de la France d'ici la fin du mois de juin : 17 millions de doses sur les 72 millions prévues. Mais le laboratoire a expliqué qu'il accusait de gros retards. Les objectifs du gouvernement en termes de vaccination de la population ne seront donc probablement pas atteints dans les temps.

"On a créé probablement un vent de panique qui n'était pas nécessaire au moment de l'accélération la vaccination, dénonce Benjamin Davido, directeur médical et référent vaccin de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches. On est en train de créer un fossé entre les vaccins à ARN messager et les autres vaccins. Il n'y a aucune donnée de science et le procès qu'on est en train de faire à AstraZeneca, qui est un médicament, est le même qu'on fait à l'aspirine ou au doliprane par exemple pour lesquels on peut avoir des centaines de milliers d'effets indésirables où parfois le niveau d'association n'est pas démontré."

0,66% d'effets indésirables pour AstraZeneca

Selon le médecin, "on vaccine actuellement environ 200.000 personnes par jour, hier soir on a jeté un certain nombre de seringues qui étaient des flacons ouverts qu'on pouvait garder 48 heures, et qui finalement ne vaccineront personne".

Benjamin Davido rappelle également "le chiffre de 0,66% d'effets indésirables rapportés au vaccin Astra contre 0,2 ou 0,3% pour les vaccins ARN messager, donc on est dans une rareté à moins de 1%, on fait mieux que n'importe quel vaccin que ce soit le vaccin grippal annuel, ou les vaccins des voyageurs qui sont extrêmement mal tolérés. Donc il y a un deux poids deux mesures alors même qu'on est dans une politique où le vaccin est la seule solution pour nous sortir de cette crise".