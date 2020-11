Télétravail : les conseils de Michel Cymes pour préserver votre corps et votre vue

publié le 27/11/2020 à 11:35

Jean Castex a annoncé que le télé-travail devait rester la règle malgré l'assouplissement du confinement. Il a demandé à ce que le télétravail reste le plus massif possible. Autour de 5 millions de personnes sont concernés. Bien sûr, ce dispositif permet d'économiser le trajet maison-bureau qui dure en moyenne 50 minutes sur l'ensemble du territoire et 1h10 pour l'Île-de-France.

Globalement le télétravail se traduit par un peu moins de stress d'autant que les enfants vont maintenant à l'école, contrairement au premier confinement. En revanche, il peut générer des problèmes de santé, notamment physiques, comme les troubles musculo-squelettiques et les troubles de la vision.

Si vous passez votre journée assis devant votre ordinateur, votre cou, votre dos ou votre poignet vont vous le reprocher, surtout si les conditions ergonomiques de votre bureau ne sont pas idéales. Il faut éviter de travailler sur un tabouret, s'asseoir sur une chaise ou un fauteuil, faire en sorte que ses épaules touchent le dossier pour éviter le phénomène d'enroulement. Quant aux jambes, elles doivent être positionnées en angle droit, tandis que le bras doit aussi être à angle droit.

Enfin, il faut veiller à l'éclairage. Veillez à ne jamais positionner votre éclairage dos à une source naturelle. Donc il faut mettre son écran d'ordinateur perpendiculairement à la fenêtre. Ensuite, il faut lever les yeux de son écran et ne pas tomber dans le piège du télétravail : prendre au moins 30 minutes pour se restaurer, s'hydrater, se lever et aller à la fenêtre pour regarder au loin. Le regard a parfois besoin de se poser sur l'horizon pour se détendre et évacuer la fatigue oculaire.