Seniors : Michel Cymes explique en quoi consistent les ateliers de prévention

publié le 23/11/2020 à 09:32

Des ateliers de prévention sont mis à disposition des retraités par l'Assurance Maladie pour dépister ou prévenir le plus précocement possible certaines maladies. Ces ateliers collectifs contribuent à entretenir un lien social et sont tenus par des professionnels chargés de l'animation.

Par exemple, lors d'un atelier chargé à la stimulation de l'équilibre, les retraités auront droit à des propos théoriques sur le fonctionnement des oreilles internes, qui les font tenir debout, avant de passer aux exercices pratiques pour vérifier le bon fonctionnement de son équilibre ou l'améliorer en travaillant les changements de direction et de rythme.

Ces exercices simples, ludiques et adaptés aux besoins de chacun font travailler le haut et le bas du corps et permettent à ses adeptes de gagner en confiance pour éviter les chutes. Hormis l'équilibre, le bien-être, l'estime de soi, la mémoire, la nutrition, le sommeil ou encore le rapport aux nouvelles technologies peuvent également être travaillés dans ces ateliers.

Toutes les informations sont disponibles sur le site pourbienvieillir.fr, avec des vidéos explicatives et les adresses des ateliers, gratuits, disponibles près de chez les retraités souhaitant s'y inscrire.