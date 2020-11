Confinement : 15% des chefs d'entreprises refusent le télétravail

publié le 12/11/2020 à 07:39

Le gouvernement entend mettre la pression sur les patrons qui refusent le télétravail lorsque celui-ci est possible. Les autorités ont demandé une enquête à Harris Interactive. D'après les conclusions de l'étude, 15% des chefs d'entreprises refusent catégoriquement le télétravail alors qu'il serait possible et 27% acceptent le principe mais demandent quand même à leurs salariés de venir au bureau. Des chiffres qui ne sont pas négligeables car le monde du travail est en train de se diviser en trois blocs pratiquement égaux : les opposants au télétravail, les pratiquants et les abstinents dont la fonction ne permet pas de télétravailler.

La situation est différente que pendant le premier confinement. On compte environ deux fois moins de télétravailleurs mais le télétravail lui-même a évolué. On est passé d'un télétravail d'urgence en mars, où on avait basculé d'un coup du bureau à la maison, à un télétravail chronique, un télétravail de longue durée. D'ailleurs, il y a une adhésion moins forte au reconfinement aujourd'hui chez les Français, et de la même manière une adhésion moins marquée pour le télétravail chez les patrons.

On le voit avec l'étude IFOP qui montre que 60% des Français reconnaissent contourner le confinement, soit deux fois plus qu'en Mars. Une situation similaire chez les chefs d'entreprise. On a vu des entreprises comme Total se faire remonter les bretelles car le pétrolier obligeait les salariés à venir alors qu'ils pouvaient télétravailler.

Le télétravail, un poids pour les nouveaux projets

Lors du premier confinement, le modèle patriarcal à la française faisait de la résistance, mais aujourd'hui, le télétravail s'inscrit dans la durée avec un défaut identifié par les chefs d'entreprises. Ces derniers constatent que le distanciel permet de gérer les affaires courantes mais complique la tâche lorsqu'il s'agit de lancer de nouveaux projets stratégiques. Pour développer l'entreprise et faire des choix de long terme, lancer des transformations, les entreprises ont besoin d'une émulation entre les membres des équipes et le télétravail le permet moins facilement.

On entre également dans un système d'organisation où on doit intégrer le télétravail, ce qui veut dire repenser le code du travail, repenser la notion du temps de travail, de la déconnexion, de la pause entre deux journées de travail... Notre code n'est pas prêt pour le télétravail et les partenaires sociaux ne sont pas pressés de trouver un cadre.

Le moins

Le jour où le groupe a annoncé que son vaccin contre la Covid-19 était efficace à 90%, entrainant une flambée du titre à la bourse, le PDG a vendu un paquet de 132.508 actions Pfizer, ce qui lui a permis d'empocher un peu plus de 5 millions et demi de dollars. Il parait que cette pratique est légale.

La note

15/20 pour Amazon. On se souvient de l'émission Capital qui avait dénoncé l'entreprise pour avoir jeté des stocks de produits neufs invendus. Désormais, les produits invendus seront par défaut envoyés à des associations comme la Croix-Rouge, les banques alimentaires ou Emmaüs.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le programme existe depuis un an et a permis de donner plus de 20 millions de produits à des familles dans le besoin.