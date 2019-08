Plus de 32.000 téléconsultations remboursées en 11 mois

publié le 08/08/2019 à 09:48

Depuis septembre dernier, si vous consultez votre médecin par visioconférence avec du matériel connecté, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Le gouvernement misait sur 500.000 actes d'ici la fin de l'année. Cela décolle. Fin 2018, on en était à 200 actes par semaine en moyenne. À la mi-juillet 2019, on a dépassé la barre des 2.200 téléconsultations hebdomadaires.



En 11 mois, près de 32.000 consultations vidéos à distance ont été remboursées au total, selon l'Assurance maladie. Ce sont les médecins généralistes qui en pratiquent le plus, 54 % des actes facturés, suivis par les spécialistes, dermatologues, cardiologues, gériatres, pédiatres... Les centres de santé s'y sont mis aussi. Les pharmaciens seront concernés l'an prochain.

Cela se développe également dans les EHPAD, ce qui évite aux personnes âgées des déplacements et parfois des hospitalisations. Mais on sera sûrement encore très loin des 100 % de maisons de retraite équipées en 2020, objectif ambitieux annoncé par le Premier ministre l'année dernière.

Des conditions strictes pour un remboursement

Pour être remboursé, il faut que le patient télé-consulte un médecin qu'il connaît déjà ou un professionnel qui fasse partie d'une structure de soins proche de son domicile. L'objectif est qu'ensuite le praticien puisse poursuivre le suivi.

Aujourd'hui, de nombreuses plateformes disposant d'une équipe de médecins disséminés partout en France proposent des consultations à grande distance, ce qui peut-être très utile dans les déserts médicaux. Mais sauf exception, elles ne sont pas prises en charge par l'Assurance maladie.