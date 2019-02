publié le 15/02/2019 à 06:50

Ce sont des chiffres édifiants, qui ont bondi en un an. Selon nos informations, le nombre d'appels concernant des maltraitances sur des personnes âgées a grimpé de 13% en 2018, soit 3.556 appels (400 de plus qu'en 2017, et près de 1000 de plus qu'en 2016).



La Fédération 3977 de lutte contre les maltraitances note que c'est au domicile des personnes âgées (73%) qu'ont lieu l'immense majorité des faits signalés. La plupart des appels mettent en cause l'entourage familial, enfants ou conjoints, loin devant les professionnels de santé.

Et dans le détail, ce sont les maltraitances psychologiques, qui sont les plus fréquentes, dans 27% des cas. Il peut s'agir d'insultes dégradantes, de situations humiliantes, manque de dignité, ou des menaces. Viennent ensuite les négligences, dans plus d'un cas sur cinq (23%), des oublis de soins, volontaires ou non, par épuisement ou manque de compétences, des couches de protections qui ne sont par exemple pas changées.

Des maltraitances physiques

Puis les maltraitances sont enfin physiques, coups, gifles, traitement sans ménagement des personnes âgées. Cela représente 16% des appels, juste devant les faits de maltraitances financières, quand un proche pioche par exemple dans le porte-monnaie de son aînée, sans autorisation.Mais ces 3.500 appels sur la plateforme nationale l'an dernier ne sont que la partie émergée de l'iceberg, note la fédération.



Pour suivre l'ampleur du phénomène de la maltraitance sur les personnes âgées, il n'existe pas de statistiques officielles en France (police, justice, services sociaux, ARS, associations...). Le nombre d'appels reçus au numéro national unique 39 77 contre la maltraitance est malgré tout un bon indicateur. L'OMS, l'organisation mondiale de la santé, estime qu'au moins une personne âgée sur 10 est confrontée à la maltraitance.