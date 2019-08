VIDÉO - Le prince William s'engage contre les idées reçues sur la santé mentale

Heads Up | Heads Together & The FA

publié le 05/08/2019 à 20:32

La nouvelle vient d'être annoncée sur le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Cambridge : le prince William va diriger Heads Up. Cette campagne a pour but d'utiliser "le pouvoir du football pour bousculer les idées reçues sur la santé mentale", surtout celles des hommes, qui sont trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes.

"La vie imite souvent le football. On peut être au meilleur de soi-même durant une minute, et la suivante, voir nos espoirs et nos rêves balayés", l'explique Gareth Southgate, ancien joueur devenu sélectionneur pour l'équipe d'Angleterre, dans la vidéo de promotion de la campagne Heads Up. "Vous serez confrontés à des échecs, de temps en temps. Quelques-uns, gros, quelques-uns, petits. Parfois on les voit arriver, parfois ils arrivent de nulle part, mais chacun met notre santé mentale à l'épreuve", poursuivent différents sportifs et sportives dans la vidéo.

"On est à l'aise lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur notre santé physique, lorsqu'il faut s'occuper de blessures physique. Mais lorsqu'il s'agit de santé mentale, c'est différent. (...) Parfois, les choses empirent, et certains d'entre nous atteignent leur point de rupture" poursuivent-ils. "C'est pour ça que The Football Association et Heads Together se rejoignent pour lancer Heads Up", termine le duc de Cambridge, dans la vidéo.

Une plateforme d'aide par message mise en place

Un service d'aide par message, disponible 24h/24, a été mis en place. Si quelqu'un a besoin de soutien, il est possible d'envoyer "HeadsUp" au 85258 pour être mis en relation avec un volontaire. Ce service a été mis en place sur la plateforme Shout (lancée par le duc et la duchesse de Cambridge), pour laquelle près de 1.000 bénévoles formés à la création de "safe spaces" (un endroit dans lequel on se sent en sécurité, ndlr) répondront aux textos et essaieront de calmer ces situations de crise tout en planifiant une solution à long terme.

Soutenue par l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola et par celui de Liverpool FC, Jürgen Klopp, l'initiative a été lancée avant le match où s’affrontaient les deux équipes, à Wembley, le 4 août. Deux chorales y ont interprété des chansons sur l'isolation et l'importance de l'unité.

L'objectif de Heads Up est de montrer au monde que "la santé mentale est aussi importante que la santé physique", comme il est écrit dans le post Instagram @kensingtonroyal.