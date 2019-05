Cancer de la peau : consultez un dermatologue gratuitement

publié le 20/05/2019 à 06:10

À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi prochain, il vous est possible de consulter un dermatologue aux prix les plus bas afin de faire un état des lieux de votre peau. Du 20 au 24 mai 2019 se déroule la semaine de prévention et de dépistage anonyme et gratuit, menée par le Syndicat National des Dermatologues Vénéréologues. Pour cette occasion, des dermato-vénéréologues ouvrent des créneaux gratuits à ceux qui le souhaitent afin de sensibiliser au dépistage précoce du cancer de la peau et de faire part de la prévention qui l'entoure.



Pour la première fois, près de 200 médecins généralistes des régions Île-de-France et Corse se joignent à la démarche, en ajoutant un examen de la peau à leurs consultations habituelles. Dans le cas où ils verraient une lésion suspecte sur votre peau, il leur est possible de le signaler à un dermatologue en envoyant une photo via une plateforme sécurisée.

Un cancer détecté sur trois est un cancer de la peau, selon l'Organisation mondiale de la santé. En France, la plupart sont directement liés à une surexposition aux UV. Cette initiative pourra donc sans doute vous être d'une grande utilité. Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de vous rendre sur le site dermatos.fr où vous pourrez y choisir le lieu et la date.