Santé : qu'est-ce que le syndrome des fesses mortes ?

Rester trop longtemps assis est mauvais pour la santé. Et ça peut être aussi mauvais pour les fesses. Après une position assise prolongée, elles peuvent s’engourdir, voire devenir douloureuses. On parle alors de syndrome des fesses mortes.

Nos muscles fessiers ont beau être les groupes musculaires les plus puissants de notre corps, ils s’ankylosent s’ils ne sont pas assez sollicités et oublient comment se contracter.

C’est pour cela qu’on parle aussi de "fesses amnésiques". Cela peut prêter à sourire, mais ce syndrome est vraiment gênant. Avec le télétravail qui se développe, le temps moyen passé assis a augmenté et de plus en plus de personnes peuvent être concernées.

Comment savoir si on est atteint de ce syndrome ?

On peut faire ce test : on s’allonge sur le ventre et on essaie de décoller une jambe du sol. Si on a du mal à le faire, cela traduit une faiblesse musculaire au niveau des fessiers. Et en plus d’avoir les fesses engourdies, on peut également avoir mal au dos et ressentir des douleurs qui ressemblent à celles d’une sciatique car pour compenser la faiblesse des fessiers, d’autres muscles, comme ceux du dos et les ischio-jambiers travaillent plus.



Si on doit passer beaucoup de temps assis, et qu’on est sujet à ce syndrome, il faut vraiment essayer de se lever toutes les heures et faire quelques pas. On en profite aussi pour contracter ses fessiers pendant dix secondes, au moins trois fois. Si c’est possible, par exemple quand on est en télétravail, on peut s’asseoir sur un coussin dit d’assise dynamique. Il est légèrement instable et oblige à faire de petits mouvements. On en trouve dans des enseignes de sport. Utilisé quelques heures par jour, il permet de contrer l’engourdissement des fessiers.

Dès que l’on sent ses fesses engourdies, on peut aussi les masser deux minutes avec une balle de massage ou de tennis, en s’asseyant au sol en appui sur les mains ou dos contre un mur en se penchant en avant.



Muscler ses fessiers affaiblis

On a intérêt à muscler ses fessiers affaiblis. On peut essayer de prendre les escaliers dès qu’on en a l’occasion. Monter les escaliers permet de faire travailler les fessiers, et en plus c’est bon pour le cœur.

On peut faire des exercices simples, comme le pont fessier. On s’allonge sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat au sol et on soulève le bassin le plus haut possible. Après, on peut enchaîner avec des squats et des fentes, encore plus efficaces si on les fait avec de petits haltères dans les mains. Le roller, la natation notamment avec des palmes, l’aquagym… sont des sports excellents pour faire travailler les fessiers.

Les fesses amnésiques ont tendance à s’affaisser, donc à être plates. Ces exercices permettent aussi de remodeler son postérieur.



On peut s’en débarrasser de ce syndrome, mais il peut revenir, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les fessiers, sont, eux aussi, victimes de la sédentarité. Pour combattre ce syndrome, il faut éviter de rester cloué à sa chaise. Et dès qu’on ressent un engourdissement ou une sensation de crampe, on essaie de bouger rapidement !

