LA REGLE D'OR - Salarié : mon employeur peut-il me refuser le télétravail ?

LA REGLE D'OR - Salarié : mon employeur peut-il me refuser le télétravail ?

Qu'est-ce que le télétravail ? Il est défini par l'article L1222-9 du Code du travail, qui nous indique que c'est "une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans des locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux, de façon volontaire et en utilisant les technologies de l'information et de la communication".

Le télétravail n'est pas si vieux. Il a été gravé dans le marbre par une ordonnance du 22 septembre 2017 qui a supprimé l'exigence d'un télétravail régulier. Aujourd'hui, le télétravail peut être occasionnel. Il faut aussi savoir qu'il n'est possible que si votre matière est télétravaillable et que seul le salarié peut en bénéficier.

Ceci rappelé, mon employeur peut-il me refuser du télétravail ? Pas forcément. C'est-à-dire que le télétravail doit être accepté par votre employeur qui peut vous l'imposer. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, on nous a imposé en quelque sorte le télétravail pendant la pandémie, mais hors pandémie, il faut évidemment un accord de chaque partie.

La "Règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info