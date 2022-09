On n’arrête pas de dire que nous sommes trop sédentaires, qu’on ne bouge pas assez. Une des façons d’augmenter son activité physique, c’est d’intégrer des routines simples dans sa vie quotidienne. De cette façon, on peut se dépenser plus, sans avoir l’impression de faire vraiment du sport.



Alors si au lieu de prendre l’ascenseur, on prend l’escalier à chaque occasion qui se présente, on peut vite augmenter son activité physique au cours d’une journée.

C’est un bon moyen pour maîtriser son poids car cette activité contribue à dépenser plus d’énergie.

Quand on monte les escaliers, on dépense environ 10 calories par minute, soit 7 fois plus que si on prend l’ascenseur. Au bout de quelques mois, ça peut faire la différence. C’est un exercice simple et pas coûteux qui, en plus, est bon pour la santé cardiovasculaire.

Un exercice bon pour le coeur

Monter les escaliers, cela demande plus d’effort que de marcher sur un terrain plat. Cela peut s’apparenter à un exercice assez vigoureux. Et, plus on est en surpoids, plus l’effort est important puisqu’on soulève son poids. Des études ont montré que monter des escaliers quotidiennement, permet d’améliorer son profil métabolique, notamment son taux de cholestérol, sa tension artérielle et sa glycémie. Cela diminue le risque de maladies cardio-vasculaires.



Le nombre d’étages que l’on peut monter sans s’arrêter est d’ailleurs un bon indicateur de sa forme cardiovasculaire. Selon une étude de la Société européenne de cardiologie, monter 4 étages en moins d’une minute, est le signe d’un cœur en bonne santé.

Monter les escaliers muscle les jambes. Cela sollicite aussi le dos et les abdos, et ça fait également travailler les fessiers. Ce n’est pas tout : cet exercice a un effet positif sur la densité osseuse et permet d’entretenir sa coordination et son équilibre. Et puis, on peut varier les plaisirs : monter les escaliers sur la pointe des pieds pour muscler davantage les fessiers, ou gravir les marches deux par deux pour travailler son endurance.

Monter ou descendre les escaliers ?

Et si on a la flemme de monter les escaliers, il faut savoir que les descendre, c'est aussi un bon exercice même si on dépense moins de calories. Cela renforce également le système locomoteur. Cela demande du contrôle. Les muscles travaillent différemment qu’en montée. Ceux des cuisses et des mollets notamment doivent freiner le mouvement, ce qui les amène à résister en s’étirant, et donc à se renforcer. C’est également bon pour la solidité des os, car en descente, l’impact sur chaque marche est plus fort qu’en montée.

Descendre les escaliers est un exercice plus intéressant qu’on ne le pense. Donc, on n’a plus d’excuses pour prendre l’ascenseur !





