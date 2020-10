Sans gluten : la recette facile de la tarte aux pommes

publié le 03/10/2020 à 09:00

Voici une recette facile de tarte aux pommes, ici en forme de galette pour un côté rustique, décontractée, parfaite pour les week-ends d'automne, avec une pâte à la saveur de noisette grâce à l’utilisation de la farine de millet. Vous pouvez évidemment la cuire dans un moule à tarte si vous souhaitez une tarte plus classique et sophistiquée.



Attention, la farine de millet utilisée dans cette recette est à base de millet "normal", pas "brun" comme celui que l’on trouve parfois dans les magasins bio, qui est beaucoup plus foncé et apporte un parfum beaucoup plus fort.

Vous pouvez évidement substituer la farine de millet par de la farine de riz demi-complet. Dans ce cas, utilisez les mesures suivantes : 80 g de farine de riz + 45 g de poudre d’amande + 40 g de fécule.

3 astuces :

1. Pour étaler la pâte sans gluten facilement, déposez-la sur une feuille de papier cuisson légèrement farinée, puis posez-la sur une feuille de film alimentaire. Cela évitera au rouleau à pâtisserie de coller à la pâte.

2. Utiliser du jus de citron sur les pommes évite à l’air de les oxyder ; certaines variétés de pommes s’oxydent plus vite que d’autres. Dans cette recette, toutes les lamelles de pommes gardent la même belle couleur dorée.

3. En fonction de l’épaisseur de la galette, le temps de cuisson va de 45 minutes à 1 heure. Si les bords semblent bien cuits mais les fruits pas encore complètement, il faut simplement poser dessus une feuille d’aluminium : elle empêche la pâte de brûler et conserve la chaleur qui cuit les pommes.

Ingrédients :

- 85 g de farine de millet

- 85 g de poudre d’amande : 40 g pour la pâte + 45 g pour la garniture

- 40 g de fécule de maïs ou fécule de pomme de terre

- 60 g de sucre de canne blond en poudre : 15 g pour la pâte + 45 g pour les fruits

- 1 pincée de sel

- 2 œufs : 1 pour la pâte, 1 pour le glaçage

- 90 g de beurre doux froid

- 1 kg de belles pommes mélangées : ici un mélange "gala", "golden" et "red chief"

- 1 citron

- ½ cuillère à café de cannelle en poudre

Préparation :

1. Dans le bol du mixeur, avec la lame acier, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine, poudre d’amande (40 g), fécule, sucre et sel.



2. Ajouter le beurre froid coupé en morceau et un œuf. Mixer.



3. Déposer la pâte sans gluten sur un film alimentaire, former un disque, fermer et laisser refroidir la pâte 1h au réfrigérateur.



4. Préchauffer le four à 185°C.



5. Pendant ce temps, peler, enlever le cœur et couper les pommes en fines lamelles. Les mettre dans un grand saladier, arroser du jus de citron, de sucre et de cannelle. Mélanger délicatement à main ou à l’aide d’une spatule souple. Laisser infuser pendant l’étalement de la pâte.



6. Déposer la pâte refroidie sur une feuille de papier cuisson. L’étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, en formant un grand cercle.



7. Au centre du cercle, en laissant un bord de 3 cm, déposer le reste de la poudre d’amande et aplatir avec le dos d’une cuillère.



8. Disposer les lamelles de pommes en cercle sur la poudre d’amande (attention au jus au fond du saladier : il ne faut pas le mettre, cela détremperait la galette).



9. Refermer les bords de la pâte sur les fruits.



10. Préparer le glaçage : casser l’œuf restant dans un bol et le battre légèrement à la fourchette. Badigeonner les bords de pâte avec le glaçage à l’aide d’un pinceau.



11. Cuire 45 minutes en tournant la tarte toute les 15 minutes pour que les fruits dorent uniformément.



12. Laisser refroidir 5 minutes et servir tiède.

