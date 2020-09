Sans gluten : la recette facile pour réaliser vos "Pim's" maison

Voici une recette facile et rapide pour les confectionner "maison", sans gluten ni lactose

Les "Pim's", ces petits biscuits tendres avec un cœur fondant à l'orange (des variantes existent) et recouverts d'une fine couche de chocolat noir, font parti des gâteaux préférés des Français. Voici une recette facile et rapide pour les confectionner "maison", sans gluten ni lactose.



Dans cette recette, la poudre de vanille peut se remplacer par du sucre vanillé. Il faut alors utiliser les mesures suivantes : 50 g de sucre blond et 10 g de sucre vanillé. Autre astuce : si vous aimer que les biscuits soient bien nappés de chocolat sur les côtés, utiliser une petite spatule coudée pour lisser facilement le chocolat.

Le chocolat noir est parfois un peu fort pour les petits enfants. N’hésitez pas à le substituer par du chocolat au lait, mais vérifiez toujours qu’il soit sans gluten. Le chocolat noir étant déjà fort en saveur, il est important d'utiliser une confiture d'orange amère de qualité et de bien vérifier qu'elle soit sans gluten. Car oui, le gluten se cache souvent dans la confiture. Celle utilisée ici est la "FiordiFrutta", certifiée sans gluten).

Ingrédients :

Pour 28 "Pim’s" de 5 cm de diamètre :

- 40 g de fécule de maïs (ou "Maïzena")

- 20 g de farine de riz demi-complet

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de poudre de vanille

- 2 œufs

- 60 g de sucre de canne blond

- 205 g de chocolat noir pâtissier

- 200 g de confiture d’orange amère

"Pim's" maison sans gluten : les ingrédients Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

1. Préchauffer le four à 175°C. Huiler très légèrement une plaque à tartelette (ici 5 cm de diamètre).

2. Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : fécule de maïs, farine de riz, poudre à lever et poudre de vanille. Garder de côté.

3. Séparer les œufs : les blancs dans un bol pour les monter en neige, les jaunes dans un saladier.

4. Dans le saladier, battre les jaunes avec le sucre durant 1 minute, puis ajouter le mélange des ingrédients secs. La préparation va alors être un peu "sableuse" : c’est normal.

5. Monter les blancs en neige puis les intégrer délicatement aux ingrédients secs et mélanger en tournant toujours dans le même sens. La pâte à biscuit va s’assouplir et devenir alors une belle pâte souple et aérée.

6. Verser un fond de cette pâte dans les petites cavités du moule à tartelette et faire cuire la plaque 9 à 10 minutes selon le four.

7. Laisser refroidir les biscuits sur une grille. Pendant ce temps, faire fondre le chocolat au bain-marie.

8. Déposer sur le dessus de chaque biscuit un cercle de confiture d’orange amère (environ ½ cuillère à café de confiture par biscuit).

9. Napper ensuite chaque biscuit de chocolat noir et laisser durcir le chocolat environ 1h avant de déguster.



Réalisez vos "Pim's" maison Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

