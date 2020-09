Sans gluten : la recette facile pour réaliser ses propres wraps

publié le 12/09/2020 à 09:01

Il ne faut pas confondre le wrap et la tortilla, qui est traditionnellement une crêpe de maïs donc moins souple et élastique. Plus la crêpe sera épaisse, plus elle sera ferme pour maintenir les ingrédients, c’est au choix de chacun de les préparer comme il aime. Si vous souhaiter présenter vos wraps comme les petits boudins coupé en deux, il faut alors utiliser toute la surface de la poêle pour obtenir une grande crêpe.

Pour l’eau, dans la mesure du possible, comme pour la fabrication du pain "maison", privilégier de l’eau de source ; l’eau minérale, justement trop riche en minéraux, empêche le bon développement de la pâte. Sinon, optez pour de l’eau filtrée. Dans cette recette, mieux vaut mélanger d’abord les 375 ml d’eau avec le lait puis, en fonction de la texture de la pâte, ajouter petit à petit le reste de l’eau.

La fécule de tapioca absorbe beaucoup de liquide. Si vous préparez la pâte en avance, il est fort probable que vous deviez alors ajouter encore un petit peu d’eau. Autre astuce : pour savoir si la poêle à crêpe est à bien chaude, lancer dessus une goutte d’eau. Si l’eau grésille à la surface, la poêle est prête.

La fécule de tapioca est produite à partir de la racine de manioc. Elle est fabriquée soit en texture de talc comme la fécule de maïs, soit en texture de minuscules petites graines (également nommée "perles du japon") sous la même appellation de fécule. Malheureusement, cela porte souvent à confusion, surtout chez les marques vendues en supermarchés.

C’est la texture talc qui est utilisée dans cette recette. Les personnes cœliaques doivent choisir une fécule certifiée par l’Afdiag. Les autres peuvent facilement en trouver dans les magasins asiatiques, où elle a parfois aussi le nom de "fécule de manioc". La fécule de tapioca certifiée sans gluten se trouve en magasin bio ou sur internet. Elle est également très utilisée dans la fabrication de pain sans gluten.

Ingrédients :

Pour 15 wraps environ.

- 110 g de farine de millet

- 80 g de farine de riz

- 100 g de fécule de tapioca

- 2 cuillères à café de gomme xanthane ou guar ou mix gomme

- 1 cuillère de poudre à lever

- 1 cuillère à café de sel fin

- 2 œufs

- 3 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 1 cuillère à soupe de sirop d’agave

- ½ cuillère à café de citron (ou vinaigre de cidre)

- 125 ml de lait à température ambiante

- 375 à 400 ml d’eau tiède

Préparation :

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : environ 1 minute par wrap



1 - Dans un très grand bol, mélangez les ingrédients secs : farines, fécule, gomme, poudre à lever et sel.



2 - Dans un moyen bol, battre les œufs à la fourchette, ajouter l’huile, le sirop d’agave et le jus de citron.



3 - Versez les ingrédients humides dans les ingrédients secs puis, tout en remuant au fouet, verser le lait et l’eau tiède. Battre vigoureusement au fouet. Au début, la pâte va sembler épaisse. Continuez de remuer au fouet au moins 5 bonnes minutes. La pâte à wrap est une pâte à crêpe épaisse et élastique.



4 - Faire chauffer une poêle à crêpe. Déposez la valeur d’une double cuillère à soupe de pâte et étaler à l’aide d’une spatule afin de former une crêpe épaisse pour former une tortilla d’environ 16/17 cm de diamètre. Laissez cuire jusqu’à ce que la pâte soir ferme, puis retourner pour cuire l’autre face, entre 30 secondes à 1 minute par face environ.



5 - Laissez la crêpe refroidir sur une surface plate. Répéter pour faire cuire d’autre wraps. Agrémentez vos wraps selon vos goûts : guacamole, poulet, saumon fumé, crevette, salade, omelette fine, crudités, tomate, poivrons grillés, tomates…

