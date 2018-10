Sans gluten : les moelleux muffins noix, banane et miel

publié le 13/10/2018 à 10:00

Le régime "paléo" ou régime "paléolithique" consiste à adopter la même alimentation que nos ancêtres. C’est un régime à base de protéines, végétaux et oléagineux. En deux mots, il est naturellement sans gluten et sans lactose. Voici donc la recette sans gluten ni lactose de délicieux muffins parfait pour les petits déjeuners.



C’est la pleine saison des noix, il faut donc profiter de leurs qualités nutritives. La noix est riche en vitamines E, toutes les vitamines du groupe B, en potassium, en phosphore, en magnésium, en calcium et en fer.

La farine de coco est en fait de la chair de noix de coco fraîche séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines confondues, la plus riche en fibres avec 45 à 60 g pour 100 g de farine. Elle est également riche en sélénium et en antioxydant. Toutes les fibres de cette farine exceptionnelle permettent aux muffins de rester très tendres plusieurs jours. Elle apporte en plus le sentiment de satiété.

Les dates, très riches en fibres, apportent la principale dose de sucre dans cette recette. La datte est constituée de 57% de fibres insolubles, qui jouent un rôle important dans la régularité intestinal. Les 43% restant sont des fibres solubles qui aident à la réduction de taux de cholestérol et contribue à réduire le taux de maladie cardio-vasculaire.



L’huile de coco est composée essentiellement d’acide gras saturés et de triglycérides (TMC), qui permettent d’apporter énergie et protection du cerveau. Nombreuses sont les recherches médicales qui l’utilisent contre la maladie d’Alzheimer. Elle est excellente dans les pâtisseries et la cuisine asiatique.



Le miel, bien qu’ingrédient sucré, est un aliment à part entière. Il contient des minéraux, des acides aminés, des flavonoïdes, des phénols et même quelques vitamines. Dans un régime "paléo", il faut toujours choisir le miel le plus foncé : c’est le plus riche en antioxydants.

On aperçoit dans la pâte les morceaux de dattes, de noix et de banane Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 35 g de farine de coco

- ½ cuillère à café de bicarbonate alimentaire

- ¼ de cuillère à café de sel fin

- 2 bananes de taille moyenne

- 3 œufs

- 55 g d’huile de coco

- 60 g de dates (dénoyautées)

- 40 g de cerneaux de noix (garder quelques cerneaux pour décorer le dessus des muffins)

- 1 cuillère à soupe de miel

Les ingrédients pour préparer les moelleux muffins noix, banane et miel Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Recette pour 6 à 7 muffins

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 à 30 minutes



- Préchauffer le four à 175°. Préparer la plaque à muffin en insérant les petites caissettes en papier dans les cavités.



- Dans un large bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de coco, bicarbonate, sel. Garder de côté.



- Dans le bol du mixeur avec lame acier (ou blender) mélanger les bananes, les œufs, l’huile et les dates jusqu’à ce que tous les ingrédients soient bien mixés (la texture est plutôt liquide). Verser alors le mélange des ingrédients secs (la pâte s’épaissit alors avec la farine de coco) puis ajouter en dernier les noix.



- Verser ce mélange dans les caissettes en papier. Décorer le dessus avec les quelques noix restantes et enfourner 25 à 30 minutes (en fonction du four). Vérifier la cuisson en insérant une pique en bois au centre d’un muffin : elle doit ressortir propre.



- Sortir les petites caissettes du moule à muffins et laisser refroidir avant de déguster.

