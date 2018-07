publié le 30/06/2018 à 10:50

Paris est la ville la plus visitée du monde, surtout en été. L’occasion de parler des deux boutiques dédiées uniquement à la nourriture 100% sans gluten de la capitale. Elles permettent aux gourmands no-glu de découvrir en toute sécurité un grand choix de produits, souvent plus originaux que ceux des rayons sans gluten des boutiques Bio ou des supermarchés.



La plus ancienne de ces boutiques, La Maison du Sans Gluten, est une institution pour la communauté des no-glu. Située au cœur de la capital, au 12, rue de Hauteville 75010 (métro Bonne Nouvelle) juste en face de l’Afdiag (l’Association Françaises des Intolérants au Gluten), la boutique permet d’acheter aussi bien des produits frais que des produits surgelés. Elle possède également un site de vente internet qui livre partout en France.

Michel, le fondateur a créé cette boutique pour tous ceux qui, comme sa fille Sarah, souffraient de la maladie coeliaque, c’est dire s’il connait bien toutes les frustrations alimentaires que ce régime stricte exige. Le très grand choix des produits et leurs qualités témoignent bien de cette expertise. On y trouve des pains, des gâteaux, des céréales, des pâtes, des mix farines et préparations, des apéritifs, des bonbons et des boissons, etc…

L’équipe est toujours à l’affut des nouveautés gourmandes 100% sans gluten et sait vraiment bien conseiller les clients selon les différentes allergies qui peuvent s’ajouter à l’intolérance au gluten.

À La Maison du Sans Gluten, on peut découvrir et goûter plein de produits originaux 100% sans gluten Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 28/06/2018 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > À La Maison du Sans Gluten, on peut découvrir et goûter plein de produits originaux 100% sans gluten Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : La Maison du Sans Gluten, la toute première boutique 100% sans gluten de la capitale Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Les congélateurs 100% sans gluten des pains surgelés de La Maison du Sans Gluten Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 1 / 1 < > +

Gluten Corner

Gluten Corner, la nouvelle boutique de la célèbre Box sans gluten du même nom, vient d’ouvrir 23 rue de Lagny 75020 (métro Nation). Nathalie, sa fondatrice, souffre elle-même de la maladie coeliaque et a voulu regrouper dans sa boutique tout ce qu’elle désirait pour elle et sa famille. La sélection est originale et sort un peu des produits que l’on trouve dans les boutiques Bio au rayon sans gluten.



Il y a également un bon éventail de prix qui permet à tous les portefeuilles de trouver leur bonheur. Pâtes, biscuits, apéritifs, mix farines, préparations de pâtisserie, boissons, bonbons, livres et magasines de cuisine sans gluten, etc… Le choix est complet. Tous les produits sont sans gluten, certains sont également sans lactose, vegan, etc. Car comme pour sa Box, que l’on peut commander sur son site, Nathalie sait que dans le domaine des allergies et intolérances alimentaires, il faut pouvoir s’adapter au régime particulier de chaque client.



Le plus de cette jolie boutique est la possibilité d’acheter chaque mercredi le pain livré frais de la boulangerie Chambelland (il faut passer commande) , une boite de promo "DLV courte" et le fait de pouvoir se garer facilement dans la rue.

Le grand choix de "panier Sans Gluten" que propose Gluten Corner Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 29/06/2018 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le grand choix de "panier Sans Gluten" que propose Gluten Corner Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : La boutique Gluten Corner pour découvrir des produits sans gluten originaux et à tous les prix Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : Gluten Corner, la boutique 100% sans gluten du quartier Nation Crédits : Clem sans gluten pour RTL.fr | Date : 1 / 1 < > +

Suivez Clem sans Gluten sur:

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten



Sur Instagram: @clemsansgluten