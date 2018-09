publié le 08/09/2018 à 15:19

Cette recette de cookie coco et muesli est très facile à préparer. La farine dominante en saveur dans ce mélange est la farine de coco. Elle apporte à ces cookies un moelleux au cœur et leur permet de rester tendres plusieurs jours. Riche en sélénium et en antioxydant, la chair de noix de coco fraîche est séchée, pressée puis broyée pour obtenir de la fibre de coco. C’est la farine, toutes farines confondues, la plus riche en fibre avec 45 à 60 g pour 100 g de farine. Elle permet dans cette recette de ne pas utiliser de gomme car les fibres de coco conservent l’humidité.



La farine de riz, classique de la cuisine sans gluten, est choisie de qualité "complète" pour donner une belle couleur à la pâte. Elle se coupe avec de la fécule (ici de maïs, mais une fécule de pomme de terre fonctionne parfaitement) pour adoucir la farine. Le muesli choisi est déjà préparé : il est composé de pépites de chocolat noir et de flocons d’avoine "certifiés sans gluten".

Cs cookies se conservent une semaine environ dans une boite hermétique. La farine de coco permet qu'ils restent tendres. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ces derniers sont sans danger pour les personnes cœliaques, la teneur en gluten des avénines (les prélatines de l’avoine) étant bien trop faible pour être toxique pour les intolérants. Toutefois, il est indispensable de le choisir "certifié sans gluten" car la mauvaise réputation de l’avoine est d’être souvent contaminé à la récolte, au stockage ou dans son transport. Il est également recommandé de respecter la dose d’avoine jusqu’à 70 g par jour pour un adulte cœliaque et jusqu’à 30 g par jour pour un enfant.

Les pépites de chocolat noir apportent une touche de magnésium et d’antioxydant. Il est aussi possible d’utiliser des flocons de sarrasin ou de millet certifiés sans gluten dans cette recette.



Temps de préparation : 15 minutes pour la pâte + 15 minutes pour la fabrication des cookies

Temps de repos : 1 heure

Cuisson : 11 minutes par plaque

Ingrédients :

Pour 22 cookies d’environ 7 cm de diamètre :



- 70 g de farine de riz complet

- 60 g de fécule de maïs

- 30 g de farine de noix de coco

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- ½ cuillère à café de sel fin

- 100 g de beurre à température ambiante coupé en petits morceaux

- 110 g de sucre de canne blond en poudre

- 1 œuf à température ambiante

- 70g de muesli au pépites de chocolat certifié sans gluten (ici le mélange contient : pépites de chocolat et flocons d’avoines certifiés sans gluten)

- 30 ml (2 cuillère à soupe) de lait (animal ou végétal)



Note : si vous aimez les flocons croustillants pour la texture, il faut les garder sec. Si vous préférez une texture plus souple, il faut alors les humidifier 10 minutes avec un peu de lait (animal ou végétal) avant de les intégrer à la pâte.

Les ingrédients pour les cookies muesli à la farine de coco sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : les farines, la fécule, le sel et le bicarbonate. Garder de côté.



- Battre au mixeur le sucre et l’oeuf jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter les petits morceaux de beurre et battre jusqu’à bonne incorporation.



- Y verser le mélange des ingrédients secs jusqu’à ce que la pâte à cookie se forme. Elle est un peu épaisse car la farine de coco absorbe beaucoup l’humidité.



- Ajouter alors le lait petit à petit. Les farines de noix de coco sont broyées très différemment d’une marque à l’autre, c’est pourquoi il est important d’ajouter le lait petit à petit pour obtenir la bonne texture.



- Ajouter le muesli aux pépites de chocolats et mélanger à l’aide d’une spatule en silicone. Ne pas mélanger au mixeur, cela risque de casser les pépites.



- Laisser la pâte reposer 1h au réfrigérateur.



-Préchauffer le four à 180°C , Préparer deux plaques de cuisson, recouvertes de papier cuisson.



- À l’aide d’une cuillère, prélever un peu de pâte et former dans la paume des mains de petites boules, puis les aplatir pour former les cookies.



- Déposer les cookies sur les plaques de cuisson, espacés chacun de quelques cm. Cuire 11 minutes (tourner la plaque de sens à mi-cuisson pour assurer une couleur uniforme, surtout si votre four est à chaleur tournante).



- Sortir du four, laisser refroidir sur le papier cuisson sur une grille.



Note : ces cookies se conservent une semaine environ dans une boite hermétique. La farine de coco permet qu’ils restent tendres.

