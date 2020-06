Sans gluten : la recette facile du clafoutis pêches-abricots

La pêche apporte une texture fondante et l'abricot l'acidulé nécessaire pour que ce dessert ait du caractère

Les jours de chaleur appellent une dessert frais, simple et rapide à préparer. Le clafoutis est alors le dessert parfait. Ici avec des fruits savoureux et juteux, la pêche et l’abricot.

La pêche apporte une texture fondante en bouche et l’abricot l’acidulé nécessaire pour que ce dessert ait du caractère. De plus, il est simplement sucré par du sirop d’agave, ce qui lui donne un IG bas.

Il a donc, en plus d’être absolument délicieux, toutes les qualités : sans gluten, sans lactose et à IG bas.

Ingrédients :

- 30 g de poudre d’amande

- 15 g de farine de riz

- 25 g de fécule de maïs

- 1 pincée de sel fin

- 80 ml de sirop d’agave

- 300 ml de lait (animal ou végétal, ici du lait d’amande)

- 4 œufs

- 1 cuillère à café de poudre vanille (ou 1 cuillère à café d’extrait de vanille liquide)

- 5 pêches

- 3 abricots

- 2 cuillères à soupe de sucre de canne blond en poudre, pour saupoudrer l’intérieur du moule

- 15 g de beurre (ou de margarine) pour beurrer le moule

Sans gluten : les ingrédients pour le clafoutis pêches-abricots Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C. Beurrer l’intérieur d’un moule (ici 30 cm de diamètre) et le saupoudrer de sucre.

- Dans un saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farine de riz, fécule de maïs et sel fin. Garder de côté.

- Dans un autre bol, mélanger les ingrédients humides : battre les œufs, verser le lait, le sirop d’agave et la vanille. Verser ce mélange dans les ingrédients sec et bien mélanger au fouet.

- Versez dans le moule un fond d’environ 1 cm de hauteur de cette préparation et faire cuire 10 à 15 minutes. Le fond de pâte doit être juste un peu solide pour supporter les fruits mais pas complètement cuit.

- Peler, dénoyauter et couper les pêches en lamelles. Laver les abricots, dénoyauter, et couper en lamelles.

- Sortir le moule du four, déposer les lamelles de pèches et d’abricots et recouvrir avec le reste de la préparation sans gluten.

- Cuire 50 à 55 minutes selon le four, jusqu’à ce que les bords soient dorés et le centre du clafoutis bien cuit.

Sans gluten : le clafoutis pêche-abricot Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

