publié le 13/06/2020

Ce tendre gâteau est délicieux dès les beaux jours pour tout de suite donner un air de vacances. Il est rapide et facile à préparer, le croustillant des amandes effilées équilibre le fondant des abricots et le moelleux de la poudre d'amande. C'est un gâteau simple et ensoleillé qui plaît à toute la famille.

Sans gluten: la recette facile du gâteau abricot amande Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Trucs et astuces

- Pour savoir exactement combien d’abricots il faut pour décorer le gâteau, déposer les moitiés dans le moule avant d’y verser la pâte, et constituez votre décoration avant de les garder de côté. Cette astuce permet de s’adapter à différents moules, le reste des abricots est coupé en petits morceaux pour être intégré à la pâte.

- La poudre d'amande dans cette recette permet de ne pas utiliser de gomme xanthane, gomme de guar ou de mix'gom. L'amande permet au gâteau de rester tendre plusieurs jours.

Ingrédients:

- 70 g de poudre d’amande

- 70 g de farine de riz

- 40 g de fécule de maïs (ou pomme de terre)

- ½ cuillère à café de sel fin

- ½ cuillère à café de poudre à lever

- 100 g de beurre doux, à température ambiante

- 150 g de sucre de canne blond

- 3 œufs

- 700 g d’abricot lavés

- 20 g d’amande effilées

Préparation:

Temps de préparation : 20mn, temps de cuisson : 55mn

Faire chauffer le four à 175°C. Beurrer le moule (ici 24 cm de diamètre), chemiser le fond avec un papier cuisson.



