Sans gluten : la recette facile du clafoutis cerises-pépites de chocolat

publié le 30/05/2020 à 09:06

Originaire du Limousin, le clafoutis est un des desserts préférés des Français ainsi qu’un des plus demandés par les touristes. C’est pourtant un des plus simples à préparer. La pâte à crêpe épaisse qui forme l’appareil se verse traditionnellement sur des cerises mais peut parfaitement suivre les saisons : pêche, abricot et même, comme son cousin le far breton, des pruneaux.

La tradition du clafoutis est de ne pas dénoyauter les cerises. Mais souvent, lorsqu’il y a des enfants ou des seniors à table, il est plus simple de les dénoyauter. Comme pour la pâte à crêpe, pour assurer une pâte sans grumeaux il faut commencer à verser un tout petit peu de liquide dans les ingrédients secs, puis ensuite délayer doucement le reste de liquide, en remuant continuellement. Ainsi, la pâte est lisse.

Autre astuce : faire cuire un petit peu de pâte dans le fond du plat durant 10 minutes permet aux fruits de ne pas "couler" tout au fond et de rester bien disposés dans le plat. Enfin, tous les ingrédients se trouvent facilement en grandes et moyennes surfaces, mais si vous pouvez, acheter les cerises chez les maraîchers ou encore mieux au marché directement chez le producteur. Les cerises sont en avance cette année dans de nombreuses régions de France.

Ingrédients :

- 15 g de beurre (ou de margarine) pour beurrer le moule

- 2 cuillères à soupe de sucre de canne en poudre pour saupoudrer l’intérieur du moule

- 30 g de poudre d’amande

- 15 g de farine de riz (ici riz complet)

- 25 g de fécule de maïs

- 1 pincée de sel fin

- 4 œufs

- 300 ml de lait (animal ou végétal)

- 80 ml de sirop d’agave

- 1 cuillère à café de gousse de vanille en poudre (ou 2 c.à café d’extrait de vanille liquide)

- 400 g de cerises lavées

- 25 g de pépites de chocolat noir

Sans gluten : les ingrédients pour le clafoutis cerises-pépites de chocolat Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C.

- Beurrer l’intérieur d’un moule à gratin et le saupoudrer de sucre. Garder de côté.

- Dénoyauter les cerises. Garder de côté.

- Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs : poudre d’amande, farine de riz, fécule de maïs et sel fin. Garder de côté.

- Dans un autre bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : battre les œufs puis verser le lait, le sirop d’agave, la vanille.

- Ajouter ce mélange aux ingrédients secs.

- Verser dans le moule un fond de cette préparation environ 1/2 cm de pâte.

Faire cuire 10 minutes.

- Sortir le moule du four, déposer alors les cerises, saupoudrer des pépites de chocolat et recouvrir avec le reste de la pâte sans gluten.

- Cuire 50 à 55 minutes selon le four, jusqu’à ce que les bords soient dorés et le centre du clafoutis bien cuit.

- Laisser bien refroidir avant de servir.

Cuire 50 à 55 minutes selon le four, jusqu'à ce que les bords soient dorés et le centre du clafoutis bien cuit Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

