Sans gluten : la recette facile du cake chocolat-coco pour Noël

Ce cake sans gluten au chocolat noir et à la noix de coco est très tendre et gourmand. Ce duo est un grand classique de la pâtisserie et de la confiserie. Il faut dire que la noix de coco, en farine et râpée, apporte un moelleux incroyable et sa douce saveur équilibre parfaitement l’amertume du chocolat noir.

La farine de coco est très riche en fibres, puisque c’est en réalité de la fibre de noix de coco râpée extrêmement finement. Elle permet à ce cake de rester bien tendre plusieurs jours, car la farine de coco absorbe et conserve l’humidité des autres ingrédients pour les préserver intacts.

La farine de noix de coco possède un grain plus ou moins fin en fonction des différentes marques. On la trouve en magasin bio et en supermarché (selon les enseignes, elle est rangée aux rayons bio, diététique ou farines). Si vous trouvez que la pâte à cake est un peu épaisse, il suffit d’ajouter quelques petites cuillères d’eau pour l’assouplir et lui redonner la texture d’une pâte à cake classique.

Trucs et astuces :

- Si votre poudre de cacao a des grumeaux en petites boules, tamisez-la avec une passoire fine au-dessus des ingrédients secs pour les écraser. Mélangez bien le tout ensuite.

- Pour que la noix de coco râpée tienne bien en décoration, il faut imbiber le dessus du cake chocolat-coco d’un sirop de sucre, simplement passé au pinceau à pâtisserie.

- Si vous souhaitez cuisiner ce cake également sans lactose, il suffit de remplacer le beurre par de la margarine ou de l'huile de coco fondue.

Ingrédients :

- 70 g de farine de riz

- 40 g de farine de noix de coco

- 50 g de fécule de maïs

- 15 g de noix de coco râpée + 2 cuillères à soupe pour la décoration

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel

- 30 g de poudre de cacao noir

- 170 g de beurre doux à température ambiante

- 150 g de sucre en poudre + 1 cuillère à café pour le sirop de décoration

- 4 œufs

- Cerises et angéliques confites pour la décoration

Les ingrédients pour leu cake chocolat-coco sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 50 minutes

Temps de décoration : 5 minutes



1. Préchauffer le four à 175°C. Chemiser un moule à cake (ici 26 cm de longueur).



2. Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : les farines, la fécule, la noix de coco râpée, la poudre à lever, le sel, et la poudre de cacao.



3. Dans un saladier, battre le beurre avec le sucre puis verser les œufs, les uns après les autres. Verser alors dans ce mélange les ingrédients secs et mélanger.



4. Verser la pâte sans gluten dans le moule à cake et cuire environ 50 minutes.



5. Laisser refroidir 10 minutes avant de démouler, puis laisser refroidir avant de décorer.



6. Pendant ce temps, préparer un sirop avec la cuillère de sucre et 2 cuillères à soupe d’eau.



7. Badigeonner le dessus du cake avec ce sirop pour permettre à la noix de coco râpé de bien coller au cake, puis décorer de cerises confites et angéliques confites.

Deux bols sont nécessaires à la préparation de ce cake Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

