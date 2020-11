Sans gluten : la recette facile du gâteau aux pommes et au rhum

Sans gluten: la recette facile du gâteau au pomme et rhum

publié le 14/11/2020 à 09:00

Voici un gâteau très simple à cuisiner, avec peu d’ingrédients, pour obtenir un dessert typiquement français, avec de belles pommes, du beurre et du rhum.

Les 50 minutes de cuisson permettent aux pommes de caraméliser juste comme il faut et de devenir complètement fondantes.

Le parfum du rhum est rehaussé par une touche de poudre d’amande et de vanille. Lancez-vous dans cette recette facile et rapide avant de déguster un dessert réconfortant d’hiver.

Ingrédients :

- 55 g de farine de riz (+ 1 cuillère à soupe pour farine le moule)

- 35 g de fécule de maïs (maïzena)

- 20 g de poudre d’amande

- 1 pincée de sel

- ¾ de cuillère à café de poudre à lever

- 100 g de beurre doux (ou 100 g d’huile de noix de coco désodorisée pour une version sans lactose)

- 4 à 5 pommes de variétés variées

- 2 œufs à température ambiante

- 140 g de sucre en poudre

- 3 cuillères à soupe de rhum

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille

Préparation :

1. Préchauffer le four à 180°C. Beurrer, fariner et chemiser un moule (environ 23 cm de diamètre)

2. Profiter du four qui préchauffe pour y faire fondre le beurre (dans un récipient allant au four). Une fois fondu, garder de côté et laisser refroidir.

3. Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine, fécule, poudre d’amande, sel et poudre à lever. Garder de côté.

4. Peler, épépiner et couper les pommes en cubes.

5. Dans un grand saladier, battre les œufs au fouet pour faire un peu mousser, puis ajouter le sucre. Continuer de mélanger. Verser la moitié du mélange des ingrédients secs puis, doucement, la moitié du beurre fondu. Mélanger, puis ajouter la dernière moitié des ingrédients secs et enfin le reste du beurre. Ajouter alors le rhum et la vanille.

6. Ajouter dans la pâte les cubes de pommes. Mélanger et verser dans le moule.

7. Cuire environ 50 minutes. Pour vérifier la cuisson, une pique en bois insérée au centre du gâteau doit ressortir sèche. Laisser ensuite refroidir 15 minutes pour que les bords du gâteau se décollent facilement avant de le démouler.

Vous pouvez le déguster nature ou l'accompagner d’une glace à la vanille. Les Normands l’accompagneront certainement d’une belle cuillère de crème fraîche.

