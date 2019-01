Sans Gluten : les scones aux pépites de chocolat

publié le 20/10/2018 à 09:00

Le score est un petit pain individuel que les Anglo-Saxons adorent pour le petit déjeuner ou le "tea time". Ce petit pain à la texture plutôt sablé s’accompagne traditionnellement de crème, de marmelade et évidement d’une tasse de thé. Ici, aux pépites de chocolat, il peut aussi se déguster nature.



Dans cette recette sans gluten, la poudre d’amande permet d’apporter au scone une texture tendre et des qualité nutritives importantes, puisque c’est un petit pain dégusté plutôt le matin. De plus, l’amande a la propriété d’un haut pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten et donc bénéficie d’une digestion rapide.

C’est également important pour le petit déjeuner, qui est un des repas le plus important de la journée. L’amande est riche en protéines, mais aussi en vitamines B1, B2, B3, B9 et E. Très riche en fibre, elle est également riche en manganèse, cuivre, phosphore, fer et zinc.

La farine de millet permet, elle, d’apporter à la pâte une superbe couleur doré et une délicate saveur de noisette pour renforcer l’arôme du chocolat. Le millet est riche en magnésium, phosphore, zinc et vitamine A, excellente pour la peau.



Dans cette recette, il est très important que le beurre soit le plus froid possible ; les petits cubes peuvent même être congelés. C’est le choc de températures entre le beurre très froid et le four chaud qui va apporter au scone sa texture unique mi sablé-mi feuilleté. C’est le secret pour la réussite de cette recette.

Ingrédients :

- 90 g de poudre d’amande

- 65 g de farine de millet

- 130 g de mix farine pâtisserie sans gluten*

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 50 g de sucre de canne en poudre

- ½ cuillère à café de sel fin

- 90 g de beurre doux, très froid, coupé en petits cubes

- 1 œuf

- 200 ml de crème fraîche (garder de côté la mesure de 2 petites cuillères pour badigeonner le dessus des scones avant la cuisson)

- 100 g de pépites de chocolat



*Le mix farine pâtisserie peut se substituer par 80 g de farine de riz demi-complet + 70 g de fécule (maïs ou pomme de terre) + 1/2 cuillère à café de gomme (xanthane, mix’gom ou guar)

Les ingrédients pour les scones sans gluten aux pépites de chocolat Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Verser dans le bol du mixeur avec lame d’acier les ingrédients secs : poudre d’amande, farines, poudre à lever, sucre de canne, sel. Mixer un peu pour bien mélanger les farines.



- Ajouter le beurre bien froid coupé en petits cubes et mixer. La texture de la pâte sans gluten est alors comme une pâte sablée.



- Verser alors les pépites de chocolat.



- Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : l’œuf et la crème.



- Verser ce contenu dans le mixeur et mixer légèrement. La pâte va être épaisse.



- Déposer cette pâte sans gluten sur une feuille de papier cuisson et donner la forme d’un cercle épais. Mettre au frigo 1 heure pour bien refroidir la pâte.



- Préchauffer le four à 175°C. Préparer une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.



- Découper dans la pâte, à l’aide d’un emporté pièce rond (7 cm de diamètre) des parts pour découper les scones.



- Déposer les scones sur la plaque de cuisson, espacés de 5 cm chacun et badigeonner le dessus avec le reste de la crème à l’aide d’un pinceau.



- Cuire les scones environ 20 à 25 minutes selon le four.



Note : il est possible de faire avec cette pâte d’autres formes. Les Anglais aiment les scones ronds fabriqués avec un emporte pièce, les Américains les préfèrent en triangle... Pensez juste à adapter le temps de cuisson à la taille des scones.

Découper dans la pâte, à l'aide d'un emporté pièce rond (7 cm de diamètre) des parts pour découper les scones. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten



Instagram: @clemsansgluten