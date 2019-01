Les aliments "dos d'ânes", le secret pour manger moins vite

publié le 26/01/2019 à 10:38

Les dos d'ânes, vous les connaissez sur la route. On veut rouler vite mais on ne peut pas car on va se cogner la tête contre le plafond de la voiture. Les aliments, c'est un peu la même chose. On a tendance à manger vite et quand on mange vite, on mange beaucoup.



On se retrouve avec des excès de poids pour rien, explique le docteur Saldmann qui propose des aliments "dos d'ânes", c'est-à-dire des aliments qui, par leur structure, vous forcent à mâcher davantage.

Car mastiquer beaucoup signifie secréter plus d’enzymes et produire moins de gaz. Idéal donc pour obtenir un ventre plat. En outre, plus vous mâchez, moins vous mangez. C'est donc un très bon régulateur.

Quels sont les aliments "dos d'ânes" ?

D'abord, si vous mangez des pâtes ou du riz, cuisinez les "al dente", le plus dur possible, car ainsi vous mastiquez. Sinon, c'est de la bouillie et cela s'avale, nous dit le médecin. L'ananas en est aussi un exemple, particulièrement son cœur, qui est plein de fibres et qui est lent à mâcher. Même chose avec la partie dure des asperges.





En poisson, le poulpe ne peut être avalé d'un trait, comme le calamar. Vous avez des poissons ou certaines viandes qui, de part leur structure, sont bien fermes et vous obligent à mâcher. Vous faîtes alors du bien à votre corps car vous avez une meilleure digestion.



Ces aliments "dos d'ânes", vous pouvez les mettre au menu tous les jours pour avoir un poids parfait, conseille enfin Frédéric Saldmann.