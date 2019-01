publié le 12/01/2019 à 11:15

La spermidine est un véritable élixir de longévité. On la trouve dans certains aliments qu'il faut privilégier notamment lorsque l'on passe les 40 ans. Parmi ceux-ci, certains champignons, certains fromages, les brocolis... Ces aliments vont permettre de vivre plus longtemps en bonne santé.



Les centenaires ont un taux de spermidine beaucoup plus élevés que les autres. lors d'études scientifiques, cette substance a été injecté à des souris : elles ont vécu 20% de vie en plus en parfaite santé.

L'alimentation doit être surveillée plus particulièrement passé un certain âge car les organes comme le foie ou les reins sont plus fragiles. En plus de privilégier des aliments riches en spermidine, il faut réduire : moins de calories, c'est plus de vie. Ne pas hésiter à user de coupe faim naturel. Avec par exemple le fait de boire un verre d'eau glacé avant le repas.