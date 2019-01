Moins de viande, plus de noix... Le régime idéal pour protéger sa santé et la planète

publié le 17/01/2019 à 14:04

Cela fait trois ans que 37 experts de 16 pays différents réfléchissent à un régime alimentaire permettant de nourrir sainement l'Homme tout en protégeant la planète. Ils ont livré leurs conclusions ce jeudi 17 janvier, dans un rapport coréalisé par la revue médicale The Lancet et l'ONG Fondation EAT.



Il faudrait selon eux diviser par deux la consommation mondiale de viande rouge et de sucre et doubler celle des fruits, des légumes et des noix. Plus précisément, ils préconisent de consommer chaque jour en moyenne 300 grammes de légumes, 200 grammes de fruits, 200 grammes de graines entières (riz, blé, maïs, etc.), 250 grammes de lait entier (ou équivalent), mais seulement... 14 grammes de viande rouge, soit dix fois moins qu'un steak de taille classique.

À défaut de viande rouge, les protéines pourraient provenir de la consommation de volaille (29 g), de poisson (28 g), d'oeufs (13 g) voire de noix en tout genre (50 g).

Un défi majeur

D'après leurs travaux, un tel régime permettrait d'éviter environ "11 millions de décès prématurés par an" dans le monde, soit un cinquième du nombre total de morts, alors que la population mondiale atteindra 10 milliards d'individus d'ici 2050.



En plus d'être meilleur pour la santé, ce régime alimentaire serait également bon pour la planète, un critère important puisque "la production alimentaire mondiale menace la stabilité de notre système climatique et (nos) écosystèmes". "Les régimes alimentaires actuels poussent la Terre au-delà de ses limites et sont source de maladies : ils sont une menace à la fois pour les gens et pour la planète", écrivent les auteurs.

Un régime adapté selon les pays

"Cela ne signifie pas que la population mondiale devrait manger exactement le même ensemble d'aliments", soulignent cependant les spécialistes. Plutôt que définir un régime unique, ils ont fixé des "fourchettes d'ingestions recommandées par groupes d'aliments". Ce "régime complet" pourra être adapté localement selon "la culture, la géographie et la démographie", précisent-ils.