Le thym est un atout pour votre bonne santé, selon Michel Cymes

Le thym pourrait bien améliorer votre santé. Cet antioxydant est un aliment qui permet de ralentir le processus d'oxydation sur nos cellules. Parce qu’une cellule qui s’oxyde, c’est une cellule qui vieillit et des milliards de cellules qui s’oxydent, c’est tout un organisme dont le vieillissement s’accélère.



Le thym est réputé pour relaxer les vaisseaux sanguins, ce qui aide à protéger contre les maladies cardio-vasculaires. La démonstration a en tout cas été faite in vitro et les chercheurs imaginent volontiers que l’effet est équivalent sur l’être humain.

Ses bienfaits seront d’autant plus probants lorsqu'il est accommodé intelligemment. Associé à de l’huile d’olive, cet aromate peut faire des merveilles en matière de prévention cardiaque. Il se marie fort bien, également, avec le chou chinois car il est plein de vitamine K et le chou plein de calcium. Combiner les deux est excellent pour votre densité osseuse.

Le thym peut s'accompagner à un plat ou un dessert

Le tofu est un autre partenaire privilégié du thym puisque l'un et l'autre sont particulièrement riches en fer. Si vous ajoutez dans votre recette du jus de citron, plein de vitamine C, vous avez l’ingrédient qui facilite l’assimilation du fer par l’organisme. Enfin, le thym peut également venir accompagner un dessert. Avec de la mangue notamment où il forme l’association de deux champions de la protection des yeux.



Vitamine K, fer, calcium, manganèse, vitamine C, le thym cumule les vertus. Son seul défaut réside dans l’une de ses qualités. Riche en vitamine K, il facilite la coagulation du sang. Donc si vous prenez des médicaments anticoagulants et que le thym vous tente, prenez quand même le temps d’en toucher un mot à votre médecin. Ce serait dommage qu’un aromate ayant si bonne réputation vous fasse des misères.