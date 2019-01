publié le 17/01/2019 à 15:26

L'épidémie de grippe semble bel et bien s'installer en France. Santé Publique France a observé une augmentation de l’activité grippale en métropole. Huit régions sont touchées par l'épidémie et cinq autres sont en phase pré-épidémique, d'après le bulletin hebdomadaire de l'organisme.



Les régions touchées sont l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, le Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.



Depuis le 1er novembre, 171 cas graves de grippe ont été signalés, dont 40 entre le 7 et le 13 janvier parmi des patients âgés dont la majorité (86%) ont des facteurs de risque. Plus de la moitié (51%) a 65 ans ou plus. Parmi les cas à risque dont le statut vaccinal est connu, la couverture vaccinale était de 27% (32/120). Dans 95% des cas un virus grippal de type A a été identifié.

1. Le vaccin

Alors que de nouvelles régions devraient être touchées prochainement, comment éviter la contamination ? Tout d'abord que la vaccination reste la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications, expliquent les autorités sanitaires, en sachant cependant qu'"un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé".

2. Se laver les mains

Il est nécessaire de se laver les mains fréquemment à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Ce réflexe est primordial car si le virus de la grippe ne peut survivre que plusieurs heures dans les secrétions nasales, il peut résister plusieurs jours sur une poignée de porte par exemple.



Santé Publique France recommande également d'éternuer dans son coude plutôt que dans ses mains, d'utiliser un mouchoir à usage unique et de porter un masque jetable si l'on présente un syndrome grippal, en particulier au contact des personnes fragiles comme les personnes âgées, immunodéprimées, les jeunes enfants et les femmes enceintes.

3. Aérer son logement

La grippe se transmet aussi par l’air, surtout lorsqu’une personne malade occupe une pièce fermée comme une chambre, une salle d’attente ou un bureau. Aérer son logement chaque jour afin de renouveler l'air aide également à limiter la transmission.

4. Veiller à son alimentation

Une alimentation saine et équilibrée peut aussi prévenir la contamination en renforçant nos défenses naturelles. Les poivrons (rouges de préférence), le citron ou encore les céréales apportent de nombreuses vitamines dont le corps a besoin, surtout en hiver où le système immunitaire est plus faible.

[#Grippe] Les bons gestes pour réduire la transmission des virus de l’hiver : se laver régulièrement les mains, à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique #HiverSansVirus

Pour plus d'infos ¿ https://t.co/6XiDna361O pic.twitter.com/UCPh5NAJ2p — SantépubliqueFrance (@santeprevention) 16 janvier 2019