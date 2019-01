Santé : comment nettoyer vos prothèses dentaires ?

publié le 15/01/2019 à 09:22

Vous êtes deux millions de Français à porter une prothèse dentaire et ces petites choses-là, ça s’entretient. Et qu’il s’agisse d’un bridge, d’une couronne ou d’un dentier, vous l’avez senti passer lorsque vous êtes passé à la caisse, donc, maintenant, il convient d’assurer le minimum pour que votre prothèse dure le plus longtemps possible.



Pour les prothèses fixes, les conseils sont simples. À partir du moment où elles sont soudées à la mâchoire et qu’on ne les retire jamais, les conseils sont les mêmes que pour la denture d’origine : on se brosse les dents à la verticale, de la gencive vers la dent, on change de brosse, dans l’idéal, tous les trimestres (en tout cas, la durée de vie d’une brosse ne doit pas excéder 6 mois) et on utilise le plus souvent possible une brossette dentaire pour faire le ménage entre les dents.

Pour les prothèses amovibles, l'entretien est un peu plus contraignant. La nuit, il faut commencer par les enlever, c'est mieux. En tout cas, je déconseille de les porter plus de 24 heures d’affilée. Si, pour une raison X ou Y, vous n’enlevez pas votre prothèse la nuit, débrouillez-vous pour la retirer au minimum 6 heures dans la journée. Sinon, le risque, c’est que la gencive se déforme. Parce que la gencive, elle est comme vous, elle a besoin de respirer…

Quand vous retirez votre prothèse, ne la laissez pas à l’air libre. Il pourrait se produire un assèchement du matériel qui déboucherait à terme sur sa déformation. Pour éviter ça, vous plongez la prothèse dans un bain nettoyant antiseptique pendant un ¼ d’heure. Ensuite, vous la mettez dans un verre d’eau. Idéalement, il faudrait aussi nettoyer sa prothèse après chaque repas avec une brosse à dents souple et à petite tête. Souple, pour ne pas abîmer la résine et à petite tête car cela permet d’aller dans les recoins et notamment d’atteindre les petits crochets métalliques. Évidemment, vous en profitez pour vous rincer la bouche. Les gencives et les dents naturelles doivent être elles-aussi brossées.



Dernière précision, le nettoyage, c'est toujours à l'eau froide, éventuellement à l’eau tiède, mais jamais d’eau chaude : ça risque de détériorer la résine et de la jaunir, comme la nicotine. Donc si vous portez une prothèse dentaire, ça vous donne une raison de plus pour en finir avec le tabac.