publié le 05/01/2019 à 07:50

"Celui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit", disait Saint-Exupery. Ainsi, pour Frédéric Saldmann, plus on se recroqueville et moins on communique avec les autres, plus on se met en danger.



En fait, se mettre en excès de sécurité, c'est se mettre en danger. On ne stimule pas du tout nos défenses naturelles. Quand vous rencontrez des gens complètement différents, on stimule la dopamine, c'est-à-dire les hormones qui vont nous permettre d'aller bien, de stimuler notre cerveau.

Pour bien fonctionner, le cerveau a en effet besoin de nouveautés. Dès lors, on a besoin de voir des gens nouveaux, qui ne pensent pas forcément comme nous et d'échanger, de communiquer. Ce qui fait vieillir, selon le docteur Saldmann, c'est justement quand on arrête de communiquer et de rencontrer des situations nouvelles.

"Vivre ce qui est inattendu de façon positive nous rend tellement fort", insiste-t-il. "C'est un élixir de jeunesse", ajoute-t-il encore. Ce qui caractérise la vieillesse, c'est quand on n'est plus capable d'aller sur de nouveaux territoires.



"Rester jeune dans sa tête, c'est rester jeune dans son corps". Ainsi, on a découvert qu'une personne qui se pense 10 ans plus jeune, vivra 10 ans plus longtemps...