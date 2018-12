publié le 04/12/2018 à 21:33

Qui a dit qu'il fallait attendre d'être grand pour gagner de l'argent ? Allez dire ça à Ryan 7 ans, devenu en un an, un des youtubeurs qui rapportent le plus d'argent, selon le classement de Forbes. Cet enfant américain a généré 22 millions de dollars entre juin 2017 et 2018, en déballant des jouets en vidéo.



Gérée par ses parents, sa chaîne Ryan ToysReview, lancée en 2015, est déjà suivie par plus de 17 millions d'abonnés. Elle cumule à l'heure actuelle, plus de 26 milliards de vues, soit la 3ème chaîne la plus populaire de YouTube derrière la société de production de Bollywood T-series et le catch américain de la WWE.

La totalité de ses revenus provient des publicités diffusées avant ses vidéos. Ryan étant spécialisé dans "l'unboxing" (déballage) de jouets en tout genre, il perçoit également des revenus de marques voulant qu'il parle de leurs produits. Certaines vidéos sont même décrites comme des publicités à part entière.

> Pet Dinosaur Jurassic World Alpha Training Blue visits Ryan!!!! Date : 04/12/2018

Exploitation parentale

À 7 ans, si Ryan est le point centrale de sa chaîne YouTube, ce sont ses parents, très présents dans les vidéos, qui gèrent la chaîne. De nombreux internautes laissent régulièrement des commentaires négatifs, dénonçant l'exploitation parentale.



Dans une interview accordée à TubeFilter en 2016, les parents de Ryan avaient affirmé qu'ils filmaient les vidéos le week-end pour ne pas perturber la scolarité de Ryan et que l'idée de créer une chaîne YouTube était venue de l'enfant lui-même.



La loi qui encadre l'activité des enfants sur le web est encore très floue. Il existe un vide juridique sur leur activité quand il s'agit d'une entreprise familiale. Tant que l'enfant n'est pas mis en danger, il n'y a pas nombre limite d'heures de travail sur le Web.