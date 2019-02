publié le 23/11/2018 à 08:21

Plus besoin de construire vos Lego en cachette ! Le groupe danois va sortir une gamme de produits spécialement conçus pour les adultes : LEGO Forma. Il s'agit du même principe que pour les jouets pour enfants, mais ici le résultat se veut plus mature et plus décoratif. La célèbre marque de jouets de construction a fait participer sa communauté puisqu'elle a réalisé ce projet, grâce à un financement participatif sur le site Indiegogo.



Selon la description du groupe LEGO sur la page du projet, "les modèles mécaniques LEGO Forma sont astucieusement conçus mais restent simples à assembler. Toutes les pièces se marient avec des skins (accessoires, ndlr) personnalisables pour offrir un joyeux défi créatif. S’inspirant beaucoup de la nature, les LEGO Forma intègrent des mouvements, des couleurs, des schémas de la vie. Le résultat est une pièce élégante qui décorera avec goût une pièce".

Le premier modèle proposé dans la collection Forma est un poisson nommé Koï personnalisable de multiple façon. Il sera commercialisé en janvier 2019, pour l'instant seulement aux États-Unis et en Angleterre.

Gamme de LEGO pour adultes Crédit : Capture youtube @The LEGO Group

> Introducing LEGO FORMA