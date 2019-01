publié le 04/01/2019 à 13:59

La grippe se fait attendre cet hiver. Les personnes à risque comme les personnes âgées ou les femmes enceintes s'en réjouissent, mais attention toutefois, l'épidémie n'aurait qu'un peu de retard.



Le docteur Joseph Fabre, responsable de SOS médecin Meurthe-et-Moselle, dit la constater généralement "début décembre, jusqu'à fin décembre". Le médecin le reconnaît lui-même : "C'est vrai qu'elle arrive plus au mois de janvier, elle est décalée". Et les chiffres lui donnent pour l'instant raison.



Au niveau national, seuls 63 cas sur 100.000 habitants ont été repérés. C'est 10 fois plus que l'année dernière à la même époque. Comment alors expliquer ce retard ? Premier facteur : la douceur des températures cet automne, qui empêche le virus de s'installer.

Deuxième hypothèse : la campagne vaccinale, plus importante cette année, a été efficace : 9 millions de personnes (contre 6 millions en 2017) se sont en effet prémunis contre le virus cet hiver.

"Il est toujours temps de se faire vacciner"

Mais cette explication n'est pas suffisante pour Vincent Enouf, responsable adjoint du Centre national de référence de la grippe à l'Institut Pasteur : "On ne peut pas dire si le vaccin est responsable de cette épidémie qui débute un peu plus tard, mais dans tous les cas, il est toujours temps de se faire vacciner. parce que l'épidémie n'est pas encore installée au sein de la population".



Attention donc, si la grippe nous a épargné pendant les fêtes, elle arrivera sans doute à la reprise du travail et de l'école. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle car cela favorisera la diffusion du virus. Plus que jamais, il convient donc d'adopter les bons réflexes.