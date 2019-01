"Lundi vert" : un mouvement appelle à ne plus manger de viande et de poisson le lundi

publié le 03/01/2019 à 18:14

Chaque début d'année est bon pour prendre de bonnes résolutions. A partir du lundi 7 janvier prochain, "Lundi vert" veut changer les habitudes alimentaires de ses concitoyens en remplaçant tous types de viande ou de poisson chaque premier jour de la semaine. Dans une tribune publiée dans Le Monde, ce mouvement appelle "chaque personne à faire ce pas significatif pour les motifs suivants : la sauvegarde de la planète, la santé des personnes, le respect de la vie animale".



Cette initiative a été signée par 500 personnalités parmi lesquelles on retrouve les actrices Isabelle Adjani, Juliette Binoche et Cécile de France, les animateurs Stéphane Bern, Frédéric Lopez et Allain Bougrain-Dubourg, le photographe Yann Arthus-Bertrand ou encore la Miss France 2012 Delphine Wespiser.

Le mouvement "Lundi vert" explique que "la production de viande est l'une des activités humaines ayant les conséquences les plus néfastes pour l'environnement" avec entre autre un gaspillage important de ressources naturelles. Avant d'ajouter que "l'élevage représente une cause principale de déforestation et de perte de biodiversité".

Un bienfait direct sur notre santé

Concernant notre santé, le mouvement "Lundi vert" souligne que "la viande n'est absolument pas indispensable à l'équilibre alimentaire" et peut être remplacée par des végétaux. Il rappelle que "l'organisation mondiale de la santé a établi que la viande rouge transformée était une cause certaine de cancer". Aujourd'hui chaque Français consomme en moyenne 1,5 kg de viande par semaine, trois fois plus que ce préconisent les nutritionnistes. Or cette surconsommation de produits carnés accroît les risques de diabète, obésité et cancer.





"Lundi vert" va donc lancer une expérience scientifique et appelle les Français à s'inscrire sur son site. Une équipe de chercheurs suivra votre capacité au changement alimentaire. Chaque lundi en 2019, les participants devront dire s’ils poursuivent leur engagement et recevront un message d’encouragement accompagné de recettes "viande free" ou pour les aider à trouver des alternatives. Elle espère séduire 500.000 inscrits dès cette année.