et La rédaction de M6

publié le 08/11/2018 à 20:22

Alors que Noël est dans moins de deux mois, la course aux jouets a déjà commencé. Les bonnes affaires se font en ce moment. Les Français l'ont d'ailleurs bien compris puisque 69% d'entres eux anticipent leurs achats et s'y prennent dès début novembre.



En revanche, 21% d'entre eux attendent deux semaines avant Noël pour s'y mettre. Ils sont encore 5% à faire leurs cadeaux la semaine précédente, et certains retardataires (5%) s'y prennent même après le 25 décembre.

D'ici là, deux périodes de promotion sont à ne pas manquer en novembre, dont une dès la semaine prochaine. En effet, selon le comparateur de prix Idealo, les prix devraient être les plus bas à partir du lundi 12.

À la même période l'an passé, une Barbie valait en moyenne 40 euros. Une semaine après, en prévision du Black Friday (qui tombe le 23 novembre cette année), le prix était remonté à 56 euros.

Cyber Monday, les dernières bonnes affaires

La seconde période pour faire des bonnes affaires est la semaine du Cyber Monday, à partir du 26 novembre. Un poupon acheté 51 euros la semaine précédente, ne coûtera plus en moyenne que 43 euros pendant cette période.



Ensuite, à partir de la première semaine de décembre, les prix ne devraient faire qu'augmenter. Des Playmobil achetés 45 euros la dernière semaine de novembre devraient coûter 56 euros la semaine de Noël, soit 25% de plus.



Même si l'achat en ligne est entré dans les mœurs, 77% des Français préfèrent se rendre en boutique. Notamment parce qu'à l'approche de Noël ils craignent de ne pas être livré à temps.



En magasin, il convient en effet de s'y prendre tôt, pour éviter les ruptures de stock, notamment sur les jouets phares de cette fin d'année, comme les Polly Pocket, ces petites figurines célèbres dans les années 90 qui refont leur apparition, mais encore le jeu de société "Le Cochon qui rit", ou le circuit à billes magnétique Gravitax.