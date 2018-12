publié le 20/12/2018 à 17:05

Pièce par pièce, Jean-Michel Leuillier installe patiemment ses immenses décors en prévision de la plus grande exposition de Playmobil au monde réalisée par un seul collectionneur. "On pourrait faire venir le Guinness book, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un record", s'amuse-t-il.



À Calais, à partir du 22 décembre, ses mises en scène feront briller les yeux de milliers de visiteurs. Pour ce fou de Playmobil, pas question pour autant de quitter son poste de directeur d'usine. À 50 ans, Jean-Michel est parvenu à trouver l'équilibre qui lui permet de jongler entre travail et une passion envahissante à laquelle toute la famille est mise à contribution.



Sa compagne, Isabelle, apporte par exemple les derniers soins aux personnages. "Jean-Michel c'est plutôt le gros oeuvre, les gros bâtiments. Moi j'aime bien les petits détails", explique-t-elle. Pour tous, il y a interdiction de décevoir. La mairie de Calais leur a alloué une subvention de 30.000 euros avec un seul objectif : faire rêver petits et grands.

"Je m'amuse (...) Je ne me prends pas au sérieux. Je trouve ça magnifique et ce qui va m'amuser après ça va être le regard des gens qui vont rentrer dans la salle", se réjouit déjà ce passionné à l’âme d'enfant. L'exposition Playmobil, l'Expo Record se tiendra jusqu’au 6 janvier au forum Gambetta de Calais (Pas-de-Calais).