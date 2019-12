publié le 31/12/2019 à 10:28

Neuf fois sur dix, les mauvaises odeurs se fabriquent dans la bouche où résident quelque 25.000 types de bactéries. Autant vous dire qu'elles s'y sentent en famille, et que pour avoir une chance de les en déloger il faut avoir une hygiène bucco-dentaire sans reproche.

La mauvaise haleine est quelque chose dont il faut se préoccuper parce que, voyez-vous, on ne vit pas seul sur la planète Terre. La mauvaise haleine est due à plusieurs facteurs. J'élimine d'entrée la mauvaise haleine due à des causes qui n'ont rien à voir avec la cavité buccale. Cela existe, mais les cas de ce type sont minoritaires.

Il y a d'abord le fondamental des fondamentaux : le brossage des dents. Comptez deux brossages minimum par jour, le matin après le petit-déjeuner et le soir avant d'aller au lit. Mais l'idéal est de sortir sa brosse après chaque repas.

La visite chez le dentiste, un rendez-vous immanquable

Le brossage, c'est pour les dents. Mais vous devez aussi vous inquiéter de ce qui se passe entre vos dents. On appelle cela les espaces interdentaires. Vous ne pouvez plus faire l'économie des micro-brossettes ou du fil dentaire qui permettent d'y faire le ménage. Vous les trouverez en pharmacie.

Il ne faut pas pour autant s'économiser la visite annuelle chez le dentiste. Elle est indispensable. Avec les dents, comme avec le reste, plus on agit tôt mieux c'est. Si un abcès menace, si une carie a l'air mal soignée, le dentiste fera le nécessaire et neutralisera deux sources d'halitose.

Au moins un détartrage par an

Si vous n'avez rien, profitez-en pour faire un détartrage. Cela aussi joue en faveur d'une meilleure haleine. L'idéal est d'effectuer deux détartrages dans l'année. L'assurance-maladie ne rembourse qu'un seul acte par an.

Vous pouvez aussi vous offrir un gratte-langue. On en trouve en pharmacie. Son maniement est simplissime : on le passe sur la langue en faisant légèrement pression, on ramasse ce que l'on doit et on rince.

Quid des bains de bouche ?

Les bains de bouche, bonne ou mauvaise idée ? Le problème est qu'il procure une sensation de fraîcheur plutôt agréable, mais leur efficacité est limitée dans le temps. Si vous y tenez, allez-y. Mais évitez ceux qui contiennent de l'alcool. Cela dessèche la bouche ; et une bouche sèche c'est la promesse d'une haleine douteuse.



En revanche, vous pouvez mâcher du persil frais. Cela dégage une odeur très agréable. Il faut juste faire attention à ne pas en conserver des bouts dans les dents : vous aurez bonne haleine, mais les dents vertes !