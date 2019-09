Avec la Y-Brush, le brossage de dents dure 10 secondes

publié le 01/09/2019 à 08:30

Les dentistes recommandent de se laver les dents au moins 2 minutes matin et soir pour que le brossage soit parfait. En réalité, rares sont ceux qui le font. Selon une étude, la durée moyenne est inférieure à la minute. C'est pour cette raison, que qu'une start-up de Lyon, FasTeesh a inventé la brosse qui permet de se laver les dents en 10 secondes.

La Y-Brush Crédit : FasTeesH

Cette brosse à dents électrique lave toutes les dents du haut en même temps et ensuite toutes les dents du bas. Ca dure 5 secondes en haut et 5 secondes en bas.

La Y-Brush a une forme assez surprenante, celle de la mâchoire, un demi-cercle en quelque sorte, un peu comme les protège-dents des sportifs et elle est recouverte à l'intérieur de milliers de petits poils en nylon qui brossent la dents sur toutes les faces en même temps.

Elle est fixée sur un boîtier, dans lequel se trouve le moteur électrique et sur lequel il y a un bouton. Donc vous mettez un peu de dentifrice sur votre brosse, vous la positionnez sur vos dents, vous appuyez sur le bouton et le brossage commence. Il y a 3 sensibilités, vous choisissez celle qui vous convient.

> Y-Brush: Electric Toothbrush ¿ Now Live

La start-up travaille depuis 3 ans sur la Y-Brush en collaboration avec des dentistes. Un modèle destiné aux EHPAD pour aider le personnel médical dans le brossage des dents des pensionnaires est déjà en test.

Les premières livraisons du modèle grand-public sont prévues pour la fin de l'année. On peut précommander la Y-Brush sur le site de la start-up.

Elle coûte 109 euros, ce qui comprend le manche avec le moteur plus la brosse en elle-même. La brosse dure 6 mois et son remplacement revient à 25 euros. La start-up proposera également des packs famille, avec un manche et plusieurs brosses.