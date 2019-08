Michel Cymes vous explique comment renforcer vos bonnes bactéries

publié le 26/08/2019 à 09:28

Les bonnes bactéries, celles qui nous protègent, vous pouvez dès maintenant décider que vous en prendrez soin tout au long de l'année. On parle ici des bactéries qui se bousculent par milliards dans nos intestins. Elles constituent ce qu'on appelle le microbiote. On parlait autrefois de flore intestinale.

Elles nous aident à bien digérer mais aussi à contrer l'anxiété, la dépression, le diabète, l'obésité, les allergies. Tout cela à condition évidemment que le microbiote soit suffisamment riche et diversifié.

Il y a un levier majeur pour cela, c'est l'alimentation. C'est le moment ou jamais de prendre de bonnes résolutions dans ce domaine. Pour fortifier votre microbiote, vous devez manger régulièrement des aliments fermentés. Ils contiennent ce qu'on appelle des probiotiques, des micro-organismes qui renforcent les bonnes bactéries.

D'ailleurs, ces bonnes bactéries se nourrissent volontiers de fibres. Mais ce qu'elles aiment, c'est que les fibres soient de différents types. D'où l'importance d'augmenter votre consommation de végétaux et de faire des choix variés. Cette année, pensez à manger des poireaux, des asperges, des topinambours, des artichauts, des pois chiches, mais aussi de l'avoine, de l'orge et des légumes secs.

Choisir ses graisses et limiter le sucre

Il faut aussi limiter le sucre, celui des gâteaux et des sodas, mais aussi celui beaucoup plus pernicieux qui se cache dans les produits ultra-transformés que sont certains plats surgelés, certaines soupes ou certaines sauces. Ce sont des ennemis déclarés du microbiote au même titre que la mauvaise graisse que l'on retrouve dans la friture et les produits industriels.

Il faut leur préférer les bonnes graisses, comme celles de poissons comme le hareng, la sardine ou le maquereau, ou celles de certaines huiles comme le colza, le chanvre et le lin.

Le sport, un incontournable pour un microbiote sain

Si vous voulez microbiote, il y a un incontournable. Le sport fait du bien au microbiote. Plusieurs études l'ont démontré. Il faut donc dès maintenant inscrire une activité sportive à son agenda, une à trois séances hebdomadaires, sans forcer.



L'effort, s'il est violent, fragilise les intestins. Mais s'il est inexistant, c'est l'ensemble de l'organisme qui est affecté.