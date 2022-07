Pleine lune : quels sont ses effets sur notre corps ?

Ce mercredi 13 juillet, les amateurs d'astronomie vont pouvoir observer la pleine lune, surnommée "super lune du tonnerre" pour l'occasion. Ce phénomène intervient lorsque le satellite naturel de la Terre est à son périgée, c'est-à-dire au plus près de son orbite, à une distance d'environ 356.500 kilomètres. Décrite comme 14% plus grande et 30% plus brillante, la Lune nous apparaitra alors beaucoup plus proche, pour un spectacle éblouissant.

La période de pleine lune est accompagnée de nombreuses idées reçues, notamment un sommeil plus difficile à trouver, une meilleure pousse des plantes, une augmentation du nombre d'accouchements ou encore la folie. Et pourtant, si cet astre de la nuit exerce bien des effets sur le corps humain, ils sont néanmoins très minimes.

La plus grosse influence de la Lune sur notre planète se retrouve dans la nature puisque ce sont les marées. La force gravitationnelle qu'elle exerce sur la Terre est telle qu'elle parvient à faire bouger les masses d'eau présente à la surface terrestre. C'est pourquoi les grandes marées se produisent lors de pleine lune.

Une influence sur la mélatonine

Concernant l'Homme, une étude scientifique suisse parue en 2013 a notamment établi qu'il était possible de mettre cinq minutes de plus que d'habitude à s'endormir. Autre effet, le sommeil profond diminuerait de 30%, du fait de variations dans la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine.

Le reste des influences supposées de la lune ne sont alors que croyances populaires. Selon la Société nationale d'horticulture de France, la pleine lune ne fait donc pas pousser les plantes, ou alors à une échelle presque indétectable. "Si la Lune a une influence sur la performance agronomique, elle est infinitésimale", écrivait-elle alors dans un rapport daté de 2012.



Elle n'entraîne pas, non plus, davantage d'accouchements. Aucune étude scientifique n'a jusqu'à présent permis d'établir un lien quelconque entre la Lune et les naissances.

