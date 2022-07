Espace : accusée par la Nasa de vouloir "prendre le contrôle de la Lune", la Chine réplique

Passes d'armes entre la Nasa et les autorités chinoises autour d'enjeux lunaires. En cause, des propos tirés d'une interview donnée par le patron de la NASA, Bill Nelson, samedi 2 juillet, au média allemand Bild. Entretien au sein duquel l'administrateur est apparu préoccupé par les velléités d'explorations spatiales chinoises.

"Nous devons être très inquiets que la Chine atterrisse sur la Lune et dise : c'est à nous maintenant et vous restez dehors", a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien allemand, affirmant que la Chine pourrait "prendre le contrôle" du satellite de la Terre dans le cadre d'un programme militaire. Et de tacler : "La Chine est bonne. Mais la Chine est aussi bonne parce qu'elle vole les idées et la technologie des autres".

Réponse ulcérée des autorités chinoises, deux jours plus tard. "Ce n'est pas la première fois que le chef de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis ignore les faits et parle de manière irresponsable de la Chine", a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lundi 4 juillet, selon l'agence Reuters. Défendant "la construction d'un avenir partagé pour l'humanité dans l'espace", le porte-parole a fustigé une "campagne de diffamation contre les efforts spatiaux normaux et raisonnables de la Chine".

