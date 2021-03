Nord : un pharmacien a commencé à vacciner ses clients contre le coronavirus

publié le 13/03/2021 à 18:40

Près de 30.000 nouveaux cas détectés en une seule journée : les chiffres de la crise du coronavirus sont préoccupants ce samedi 13 mars. La France poursuit sa campagne de vaccination pour contrer la progression de l'épidémie. Certains pharmaciens ont déjà commencé à injecter le sérum d'AstraZeneca anti-Covid, ce samedi. À Comine dans le département du Nord, à la frontière belge, toutes les doses ont été administrées rapidement, malgré une certaine défiance.

Sur le côté de son officine, le petit salon et le matériel dédiés à la vaccination sont prêts : Grégory a pris sa liste de contacts pour prévenir ses dix premiers habitués, éligibles aux vaccins, de l'arrivée des doses AstraZeneca. Ces derniers jours, le vaccin avait entraîné quelques désistements. "Certaines personnes ont entendu que l'administration de ce sérum était suspendue dans les pays nordiques et ont préféré attendre ou annuler leur rendez-vous qu'on a parfois décalé. On a tenté de les rassurer", explique le professionnel.

Malgré tout, les rendez-vous ont facilement trouvé preneur puisque la demande reste importante. Claude, un habitué, a été convaincu par son pharmacien, qu'il voit chaque jour. "Il n'y a aucune crainte de ma part, je suis confiant", explique-t-il. La pharmacie Tempremant entend donc poursuivre ces injections anti-coronavirus, mais l'établissement attend toujours de connaître le nombre de flacons qu'elle recevra ou pas pour les prochaines semaines.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les chiffres sur l'épidémie de coronavirus sont "préoccupants" : jeudi 11 mars, l'exécutif n'a pas exclu le durcissement des mesures sanitaires. Un reconfinement de la région Île-de-France a été évoquée.

Disparition dans l'Hérault - Aurélie Vaquier, âgée de 38 ans, domiciliée à Bédarieux dans l'Hérault, a disparu depuis le 23 février dernier. Le parquet de Béziers a lancé un appel à témoins, vendredi 12 mars.

Hôpitaux - Trois premiers malades du Covid-19 en réanimation d'Ile-de-France ont été transférés, samedi 13 mars, par hélicoptère vers des hôpitaux de l'ouest de l'Hexagone. D'autres transferts sont prévus dimanche vers la Nouvelle-Aquitaine et les Pays-de-la-Loire.