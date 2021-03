Vaccination obligatoire du personnel médical : Eric Brunet se dit "favorable"

publié le 12/03/2021 à 20:44

Lundi 8 mars, 80 sur 6.500 employés de l'hôpital Hadassah situé Jérusalem, ont été placés en congé sans solde pour avoir refusé de se faire vacciner. Cela concerne des médecins, des infirmiers ainsi que des administratifs. En Israël, tout employé refusant d'être vacciné ne peut pas être embauché dans un hôpital.

La gestion de la vaccination en Israël contraste avec celle de la France. Dans les Ehpad, 42% des soignants sont vaccinés seulement. Depuis le début de l'épidémie, 44.000 personnes ont contracté le virus en milieu hospitalier et dans un tiers des cas c'est un personnel de santé qui est à l'origine de la contamination. L'idée de rendre obligatoire la vaccination du personnel médical en France est de plus en plus avancée. Moi, j'y suis favorable. Les soignants doivent déjà se faire vacciner contre plusieurs maladies comme le Tétanos ou l'Hépatite B par exemple. Il sera difficile de lutter contre le virus tant que le personnel soignant ne sera pas immunisé.

En attendant en Israël, la vie reprend. 85% des plus de 40 ans ont été vaccinés et le nombre de nouveaux cas et de décès de cesse de reculer.