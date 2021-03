publié le 06/03/2021 à 06:44

En ce début du mois de mars, plus de trois millions de Français ont reçu une première dose, au moins, d'un vaccin contre la Covid-19. Un chiffre en augmentation, mais la vaccination en France et dans plusieurs pays européens reste relativement lente comparées à l'évolution de la campagne vaccinale au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis.

En conférence de presse fin février, le Premier ministre Jean Castex l'a assuré : d'ici mi-mai, tous les Français de plus de cinquante ans, à risque ou non, auront pu être vaccinés. Pour cela, quelques étapes supplémentaires ont été décidées. Le vaccin AstraZeneca, dans un premier temps réservé exclusivement aux personnes entre 50 et 65 ans à risque, peut désormais être administrée à toutes les personnes de plus de 50 avec des comorbidités.

Pour se voir administrer une dose de ce vaccin britannique, plusieurs possibilités. La première, ouverte depuis le 25 février : la vaccination chez un médecin généraliste. Celle-ci concerne les personnes entre les âges de 50 à 75, avec des comorbidités. Cette même population est éligible à la vaccination en entreprise, par la médecine du travail. Dans les deux cas, les doses disponibles pour les médecins sont, pour l'heure, limitées.

La vaccination en pharmacie bientôt autorisée

D'ici peu, une nouvelle option devrait être ouverte : la vaccination chez un pharmacien. Un décret en ce sens est attendu d'ici mi-mars. La Haute autorité de santé (HAS) a d'ailleurs appelé à ce que l'ensemble des vaccins disponibles contre la Covid-19 puissent être injectés en pharmacie.

La vaccination des personnes de plus de 75 ans, elle, continue de passer par des centres de vaccination. Seuls les vaccins, Pfizer et Moderna leurs sont pour l'instant distribués.