et AFP

publié le 12/03/2021 à 16:33

L'agitation autour du vaccin AstraZenaca continue. Jeudi 11 mars, Le Danemark, l'Islande et la Norvège suspendait ce vaccin par précaution après des "cas graves de formation de caillots sanguins" chez certains patients.

Ce vendredi, la Bulgarie a annoncé à son tour la suspension des injections AstraZeneca. Pourtant, depuis hier, l'Agence européenne des médicaments (EMA), maintient la position inverse, et tente de rassurer. Elle a notamment rappelé en rappelé que 22 thromboses seulement avaient été observées dans l'ensemble de sa zone de surveillance (Union européenne, Norvège et Islande), alors que plus de 3 millions de personnes ont reçu le vaccin.

Mais ce vendredi 12 mars, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé que des allergies sévères devraient être ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du vaccin AstraZeneca, après des réactions de ce type identifiées au Royaume-Uni. Dans un communiqué, le régulateur européen a indiqué avoir "recommandé une mise à jour des informations sur le produit pour inclure l'anaphylaxie et l'hypersensibilité (réactions allergiques) comme effets secondaires".