publié le 11/03/2021 à 06:42

L'Île-de-France au bord de la saturation va commencer le transfert de ses patients vers d'autres hôpitaux. Au niveau national, 4.000 personnes atteintes de la Covid, occupent désormais les services de réanimation. Mardi 9 mars, les autorités avaient décidé de prolonger le confinement durant 3 week-ends supplémentaires autour de Dunkerque. Décision identique, mercredi cette fois, dans les Alpes-Maritimes qui se verront confiner un week-end de plus. Rien en revanche pour l'instant concernant l'Île-de-France.

Olivier Véran doit s'exprimer ce jeudi, mais le reconfinement de la première région de France n'est absolument pas à l'ordre du jour. La situation sanitaire y est pourtant très préoccupante. Le nombre de nouveaux cas par semaine est désormais plus élevé en Île-de-France (352 pour 100.000 habitants) que dans les Hauts-de-France ou en Paca (331). Et il a continué d'augmenter dans tous les départements d'Île-de-France alors qu'il est plutôt stable dans les deux autres régions.

Mais il faut regarder un autre facteur, celui de la tension dans les hôpitaux. Plus de 100% des lits de réanimations sont occupés par des malades du Covid dans les Hauts-de-France et en PACA, c'est un peu moins avec 92% en Île-de-France où il y a encore de la marge ; d'autant que la région a décidé de déprogrammer des opérations non urgentes pour libérer des lits et que des malades vont être transférés dans d'autres régions.

L'Île-de-France peut tenir, assurent les autorités sanitaires. Mais la situation est très tendue. D'une semaine à l'autre, le nombre de personnes admises en réanimation a augmenté de 18%.

À écouter également dans ce journal

Harcèlement scolaire - Jean-Michel Blanquer a rappelé sur RTL mercredi 10 mars la nécessité de lutter contre les effets des réseaux sociaux sur les adolescents.

International - L'ex-président brésilien Lula a dénoncé l'injustice dont il dit avoir été la victime, et semble se préparer à la présidentielle dans un an.

Ligue des champions - Le PSG a souffert pour résister au FC Barcelone et se qualifier en quarts de finale grâce aux prouesses de son gardien Keylor Navas.